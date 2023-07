Sergio Massa anunció batería de medidas para pymes: alivio impositivo y créditos para promover exportación

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fproduccion_arg%2Fstatus%2F1681436763620016129%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Nuevas medidas de alivio fiscal para micro, pequeñas y medianas empresas.



Alivio impositivo

El primer punto, dijo, está vinculado al impuesto de Débitos y Créditos, más conocido como impuesto al Cheque, que suele generar créditos que las empresas no pueden usar. "El 30% de lo pagado por impuesto al cheque puede ser utilizado a partir del 1 de agosto como pago a cuenta del 15% de los aportes de las contribuciones", anunció Massa, y agregó que esta decisión busca aliviar "a las empresas el doble pago que a veces se produce".

Según informó el ministro, la medida alcanza a mas de 240 mil empresas pymes e involucra a un millón de personas. Regirá desde el 1 de agosto de este año hasta el 31 de diciembre de 2024.

Por otro lado dio a conocer un alivio en el anticipo a las ganancias para pymes que abarcará a 330 mil pymes y 3.5 millones de personas "que tenían como pago del anticipo de la primera cuota el 25%". Desde el 1 de agosto se reducirá al 10% y será dividido en 10 cuotas.

El tercer punto de la batería de medidas impactará en 95.500 pymes y micropymes, que serán excluidas del sistema de percepción y retenciones de IVA. "Esto impacta en el 38% de las Pymes y MiPymes del país y es para que se termine este proceso de percepciones y retenciones que muchas veces les complica la vida", señaló Massa.

"Nuestro principal desafío es simplificar el sistema tributario", dijo, y si bien reconoció que aún resta mucho por hacer "también sabemos que mientras tanto podemos hacer cosas para que nuestra pymes tengan mas facilidades para seguir empleando gente, invirtiendo y contribuyendo al nivel de actividad que es central para la Argentina".

Aportes no reembolsables para pymes exportadoras

A continuación, el ministro anunció una ampliación del sistema Pyme Exportadora. "Como saben, tenemos un sistema de aportes no reembolsables, de créditos que cuando las empresas consiguen el resultado de aumentar las exportaciones no tienen que devolver. En este caso, estamos hablando de que pondremos $19 mil millones de aportes no reembolsables con proyectos que alcanzan a empresas de todo el país. 21 provincias tienen empresas con proyectos de aportes no reembolsables", señaló.

Actualmente, las pymes en Argentina exportan u$s13.000 millones de dólares al año. "Cuanto más hagamos crecer este segundo semestre las exportaciones pymes más posibilidades de fortalecer las reservas vamos a tener entonces hemos tomado la decisión de hace run esfuerzo de poner 19 mil millones en aportes no reembolsables", dijo Massa, con lo que buscan contribuir a garantizar y promover la vocación pyme exportadora.

Créditos a la Economía del Conocimiento

En lo que respecta al sector de la Economía del Conocimiento comunicó una ampliación del sistema de créditos y garantías. "Será de $2.000 millones de pesos en créditos y $1.000 millones en garantías", informó. El anuncio involucra a proyectos de 21 provincias y tiene por objetivo aumentar las exportaciones del sector.

El aporte de los $2.000 millones provendrán de un fideicomiso del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) mientras que el monto restante será realizado por el Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento (Fonpec) a 24 meses, con 6 meses de gracia.

"La caída que generó la sequía es muy fuerte y sin embargo, cuando excluimos el sector agro, el más golpeado, vemos que los demás sectores siguen generando empleo de calidad y es lo que necesitamos", dijo el precandidato presidencial al reconocer el esfuerzo del resto de los actores de la economía argentina ante la fuerte caída en las reservas por el efecto climático que afectó al campo.

Siguiendo esa línea, manifestó que el país está pasando "un momento difícil" pero miró con optimismo hacia el futuro, donde Argentina puede ocupar un lugar central como proveedora de energía, proteínas y minerales con valor agregado. "La caída de la sequía empieza a ser lentamente compensada por el impacto que representan en inversión Vaca Muerta y el sector minero. Para adelante nos pone en un lugar fantástico. Argentina tiene que superar esta coyuntura", concluyó.

Alivio fiscal y financiamiento para MiPyMEs

Agenda con actos y anuncios en el Conurbano

Sergio Massa encabezó tres actos en apenas seis horas, que lo llevan del Oeste al Sur del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La agenda del precandidato comenzó esta mañana, cuando encabezó en Merlo la presentación de nuevos patrulleros, motos y efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la Policía Bonaerense.

SERGIO MASSA ACTO EN MERLO 18:7:2023.mp4 El ministro de Economía y precandidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, encabezó un acto en Merlo. Gobierno de la provincia de Buenos Aires

"Quiero convocarlos a que sigamos apostando a la Argentina de la unión frente a la Argentina de la desunión y decirles que nos tocó pasar una difícil, pero está terminando", dijo Sergio Massa acompañado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. "Lo que viene es mucho mejor, lo tenemos que construir entre todos, vayan a buscar a aquellos que en algún momento se hayan desilusionado, díganles que les pedimos disculpas y que lo que viene es con la unión de los argentinos", añadió.

massa quilmes 2.jpg

El ministro de Economía participó del segundo acto del día. Junto a su par del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, y a la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, inauguraron la Ciudad de los Deportes de Solano en Quilmes. "Gobernar es transformar sueños en realidad. Cada metro cuadrado que vamos mejorando, de alguna manera, es la satisfacción del deber cumplido, pero sobre todo la satisfacción personal de ver que hay otros que se realizan", aseguró Massa.

En esa misma línea, el funcionario expresó que "sabemos que gobernar es tomar decisiones y enfrentar problemas. Cuando Cecilia y Mayra decidieron cambiar esto era un basural, un terreno ferroviario, había que hacerse de los papeles, planificar la obra, pensar cómo integrar al barrio. Había que pensarlo en términos de iluminación en función de la seguridad de los vecinos. Eso es gobernar: agarrar un problema, tratar de pensar la solución, resolverlo y después, con esa lágrima, con esa sonrisa, ver como nuestros vecinos lo empiezan a disfrutar".

massa quilmes 4.jpg

Sergio Massa en Quilmes: "La Patria es el barrio"

Respecto a la nueva Ciudad de los Deportes, Massa dijo que "seguramente cada semana por este polideportivo pasen entre 30 y 50 mil vecinos de Solano, algunos pateando la pelota, otros haciendo gimnasia, otros haciendo actividades culturales y artísticas, algún jubilado haciendo simplemente caminata o tomando mate, o las clases de zumba". Y agregó: "La Patria es el barrio. Vamos a defender a los clubes de barrio".

Seguido, el ministro de Economía hizo hincapié en la situación financiera del país: "Nos toca vivir un tiempo muy especial, la Argentina quedó anclada a un acuerdo con el Fondo que fue una deuda para financiar fuga. Los dólares que le pedimos al Fondo no están ni en obras, ni en escuelas, ni en jubilaciones, se fueron de la Argentina, porque la decisión de ese gobierno, del gobierno de Macri, fue pedir plata prestada para permitir la fuga de capitales y el repago de la timba financiera".

"Desgraciadamente con ese problema tenemos que convivir hasta que tengamos la posibilidad, que es lo que nos proponemos, de volver a ser un país soberano. Volver a ser un país soberano se construye pensando para adelante que, de alguna manera, a la hora de sentarnos al acuerdo con el Fondo, hay cosas que no hay que resignar", agregó.

massa quilmes.jpg

Por último, Sergio Massa dijo que, "en el fondo, la discusión es para adelante o para atrás, como decía Mayra. Para atrás están queriendo volver los que hace 40, 20 o cuatro años ajustaron jubilaciones, recortaron la plata de las universidades, pararon la obra pública, pararon las obras en los hospitales".

"Para adelante está pagarle al Fondo para que la Argentina sea soberana, para adelante están más universidades en el Gran Buenos Aires para que los hijos de los trabajadores vayan a la universidad, más becas educativas, más polideportivos, más seguridad, más trabajo de nuestra gente y el futuro de nuestros hijos. Por eso, a Quilmes y a toda la Provincia, con Axel, con Wado y con Mayra, nunca para atrás, vamos para adelante, para adelante está el camino de la Argentina y ese lo tenemos que construir desde Unión por la Patria abrazando a todos los argentinos", concluyó.

Massa La Matanza.jpg

Sergio Massa pidió que fiscales y jueces "pongan la cara y no se hagan los distraídos" por la inseguridad

El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, pidió en Merlo que fiscales y jueces de garantía "pongan la cara en el territorio" bonaerense y "no se hagan los distraídos" en el combate contra la inseguridad.

"Podemos tener los mejores móviles y los policías más entrenados pero si se detiene y detiene y la justicia libera y libera, de nada nos sirve el esfuerzo que se hace en la lucha contra la inseguridad", advirtió Massa esta mañana al participar en Merlo de la entrega de nuevos patrulleros, motovehículos y la presentación de efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI).

MASSA Y KICILOFF.jpg

Sergio Massa estuvo acompañado en el acto por el gobernador de la provincia de Buenos Aires y precandidato a su reelección, Axel Kicillof, el ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, y el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez.

"Es muy importante que el compromiso de nuestra policía, de nuestros intendentes, del gobernador lo acompañe un compromiso en el territorio con presencia de fiscales y jueces de garantías que pongan la cara", aseveró Massa en su discurso y pidió que los delincuentes "no entren por una puerta en la comisaría y salgan por la otra, mientras jueces y fiscales se hacen los distraídos".