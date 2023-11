Sergio Massa rechazó la propuesta de Milei: "No creo en la venta de órganos, no es un mercado más"

El candidato de Unión por la Patria escribió en su cuenta de red social X: "Yo no creo en la venta de órganos, no es un mercado más. La vida no tiene precio". Su publicación fue acompañada por el video de una entrevista radial a Javier Milei donde el actual diputado consideró que la venta de órganos "es un mercado más". La respuesta se la dio a Jorge Lanata, quien se refirió al hecho al ser una persona trasplantada: "Fue muy fuerte y muy ridículo".