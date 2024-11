Sigue el conflicto en Intercargo: los gremios anuncian demoras en los vuelos

"Hace 10 meses que estamos pidiendo reunión, a este y al anterior y nadie atiende. Así no nos deja alternativa que la medida de fuerza ", justificó Llano.

Además, el representante de APA se refirió al despido de los 15 trabajadores de Intercargo que participaron de las asambleas informativas el pasado miércoles y adelantó que esta decisión provocará más inconvenientes en los vuelos programados para el día sábado. “Las personas que fueron despedidas eran de los micros, y ayer y hoy tienen franco. Deberían trabajar mañana, así que no vamos a tener gente y se va a demostrar que los vuelos no van a salir o se van a demorar por falta de personal”

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1854563786604114241&partner=&hide_thread=false Hoy decidimos la desvinculación de 15 empleados de Intercargo que ayer tomaron de rehenes a los pasajeros a través de un piquete aéreo. En la Argentina que estamos construyendo, no vamos a permitir estos mecanismos de extorsión. — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 7, 2024

"Después queremos que el Gobierno explique cómo van a atender los vuelos del sábado, que son muchos más. Y luego veremos desde el lunes cómo vamos a seguir”.

En este mismo sentido, Llano remarcó que desde el gremio buscan dialogar con el Gobierno y la empresa para llegar a un acuerdo. "Hoy todavía no pudimos hablar con ningún directivo de la empresa. Ayer despidieron a 15 personas y no hicimos medida de fuerza”.

Llano aprovechó la ocasión para desmentir a la ministra de Seguridad de la nación, Patricia Bullrich, quién denunció que, durante la medida de fuerza, hubo pasajeros "secuestrados en los aviones". "La ministra de Seguridad tiene un desconocimiento muy grande de todo. No fue así. De hecho cada vez que hay una medida de fuerza lo único que hacemos nosotros es poner la escalera, la manga y los micros para que los pasajeros bajen".

"Lo que si retenemos es el equipaje", admitió Llano. "En ningún momento hubo pasajeros retenidos. Es una mentira de Bullrich", sentenció.

Por último, el sindicalista advirtió los peligros que conlleva la decisión del Gobierno de habilitar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) a cargar y descargar aviones en caso de "emergencia".

“Es un riesgo muy grande para la seguridad de las personas y de las empresas. No sé si los organismos internacionales van a autorizar esto. Las empresas americanas, salvo American Airlines -que no depende del servicio de rampa-, no van a permitir que la Policía cargue y descargue los aviones porque nadie tiene un curso, por ejemplo, de mercancías peligrosas, nadie sabe operar un radioactivo con un corrosivo o un explosivo en un avión, eso lleva capacitación”, detalló Llano.

Tras esto, el gremialista sentenció: “Nos estamos exponiendo a que cualquiera manipule mercancías peligrosas sin saber y a la posibilidad de que se caiga un avión o que explote un avión por el desconocimiento”.

Aerolíneas Argentinas: reunión clave de los gremios con el Gobierno por el futuro de la empresa estatal

Luego de que los trabajadores de Intercargo organizaran una asamblea informativa sorpresa, el Gobierno le dio a los gremios aeronáuticos un plazo hasta este viernes para presentar una propuesta para que Aerolíneas Argentinas opere normalmente y sin conflictos, caso contrario, advirtió que podrá avanzar en el cierre de la empresa.

Las reuniones serán por separado; a las 14 será el turno de APLA, que conduce Pablo Biró; a las 15, el de AAA, dirigida por Juan Pablo Brey, y a las 16, APA, conducida por Llano.

intercargo adorni bullrich sturzenegger mogetta.jpeg El Gobierno desreguló el servicio de rampas en aeropuertos tras el conflicto de Intercargo.

El Poder Ejecutivo exigió un plan de trabajo para que la compañía opere sin conflictos gremiales. En caso contrario, impulsará un Plan Preventivo de Crisis que terminará en su cierre definitivo.

En este sentido, este proceso es un mecanismo legal por el que una compañía, por motivos de fuerza mayor o por una causa no imputable al empleador, puede decidir reducir horarios, despedir o suspender trabajadores con una indemnización reducida. Esta regulación funciona bajo la órbita del Ministerio de Trabajo y es obligatoria para que una empresa cese sus operaciones.

El ultimátum del Gobierno llegó luego del conflicto del pasado miércoles con Intercargo, por el que se vieron demorados y cancelados numerosos vuelos en el Aeroparque Jorge Newbery a raíz de las asambleas informativas de los trabajadores de la empresa de servicio de rampa. Desde APA aseguraron que el reclamo fue llevado adelante porque la empresa "decidió despedir arbitrariamente y sin causa a un trabajador de la base Aeroparque". A diferencia de lo señalado por la Secretaría de Transporte, los trabajadores nucleados en APA aseguraron que el despido fue una "provocación".

El Gobierno irá a la Justicia contra los trabajadores de Intercargo

El Gobierno no se detuvo en la advertencia de un posible cierre de Aerolíneas Argentinas sino que también llevó el caso a la Justicia. En esta línea, el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia contra miembros de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) por los inconvenientes sucedidos el pasado miércoles.

"Nos encontramos ante un ‘piquete aéreo’ que impidió a miles de personas descender de las aeronaves, entre ellos mujeres embarazadas y niños, quienes debieron soportar más de dos horas en cabinas sin ventilación adecuada, situación que derivó en complicaciones de salud para algunos pasajeros”, aseguraron desde el Gobierno en la denuncia.

Tras la medida de fuerza, varias personas debieron ser asistidas por el servicio de emergencia pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según afirmaron desde la administración libertaria. Además, intervinieron las fuerzas federales de Seguridad para permitir el desembarco de los pasajeros. Ahora, el Ministerio de Seguridad ampliará la denuncia con información adicional proporcionada por la PSA y testimonios de los pasajeros afectados.