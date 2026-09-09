La parálisis de la reforma electoral dilata definiciones sobre el calendario de votación en las provincias

El Gobierno busca los consensos para avanzar con el proyecto en el Senado. La eliminación de las PASO, el principal motivo de la discordia. Hasta ahora, solo un distrito anticipó el desdoblamiento.

La parálisis en el Senado de la reforma electoral que impulsa el oficialismo dilata las definiciones sobre el calendario de votación en las provincias , que esperan certezas respecto a lo que ocurrirá el año próximo en el tablero nacional.

Hasta el momento, solo hay algunas confirmaciones. Tucumán irá a las urnas el 9 de mayo, mientras que Catamarca lo hará en octubre, el mismo día que los comicios presidenciales. Chaco , en tanto, se convirtió días atrás en la primera provincia en suspender las Primarias Simultáneas, Abiertas y Obligatorias (PASO).

Más allá de esas coordenadas, la moneda está en el aire para el resto de las jurisdicciones . Algunos mandatarios avanzan con quehaceres locales de peso, que tendrán impacto en el sistema de votación. En Santa Fe , la Legislatura aprobó la reforma electoral de Maximiliano Pullaro.

Entre las novedades, la normativa estipula que una misma candidatura a gobernador podrá presentarse en hasta tres fórmulas con diferentes precandidatos a vicegobernador ; además, establece que las agrupaciones políticas deberán alcanzar el 1% del padrón correspondiente para superar las PASO, mientras que en las elecciones generales, se fija un piso del 4% para acceder a la distribución proporcional de bancas.

La provincia sostendrá el sistema de primarias, un contraste con Nación, que tiene como prioridad eliminarlas.

El puntano Claudio Poggi, en tanto, logró aval legislativo a la ley que habilita una reforma de la Constitución local. El ítem destacado es que suprimirá los comicios provinciales de medio término. se prevé una cláusula transitoria que prorrogará hasta 2031 los mandatos de los legisladores elegidos en 2025 que originalmente vencen en 2029. También suprime la reelección indefinida.

Por su parte, el parlamento chaqueño suspendió las PASO, tal como pretendía el gobernador Leandro Zdero. Otros distritos que también utilizan el sistema, como Buenos Aires, CABA, Mendoza, Catamarca y Entre Ríos, deberán definir si lo mantienen o si, como hizo la mayoría en 2025, lo suprimen temporalmente.

Para las definiciones provinciales, será clave que el Senado avance a nivel nacional con la reforma electoral. Por ahora, Patricia Bullrich en el Congreso y Diego Santilli, en Rosada, trabajan en búsqueda de los consensos necesarios. El PJ se opone de manera frontal e incluso suma voluntades entre los díscolos, como el tucumano Osvaldo Jaldo.

Osvaldo Jaldo decretó que Tucumán irá a las urnas el 9 de mayo.

Desdoblamientos

Se descuenta que, tal como decretó Jaldo en su terruño, la mayoría de las provincias desdoblará las elecciones. Por ejemplo, Chaco debe votar separado porque así lo estipula su Constitución; símil escenario ocurre en Tierra del Fuego. San Luis puede hacer lo propio hasta seis meses antes del cambio de mando, hecho que ocurrirá el 10 de diciembre.

Ignacio Torres (Chubut), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Hugo Passalacqua (Misiones), Alberto Weretilneck (Río Negro), Carlos Sadir (Jujuy) y Martín Llaryora (Córdoba) son algunos de los líderes que planean despegar la reyerta local de la nacional. El caso correntino es particular, ya que no renovará a su Poder Ejecutivo, hecho que ocurrió en 2025, al igual que en Santiago del Estero.

En suelo misionero, Passalacqua tiene que definir una fecha. Podría ser mayo, aunque algunas voces indican que los tiempos se acelerarían y buscaría ser el primer distrito en ir a las urnas en 2027. Río Negro tiene plazo para votar entre marzo y octubre. Abril sería el mes indicado, pero Weretilneck todavía se maneja con hermetismo.

El 1 de noviembre el patagónico jugará un partido importante. Bariloche, la ciudad más grande de la provincia, tendrá elecciones convencionales para reformar la Carta Magna. Los resultados le permitirán calibrar el poder de fuego de su alianza con el intendente Walter Cortés, frente el PJ y la unión de libertarios y el PRO.

Aliados: Alberto Weretilneck y Walter Cortés cerraron un acuerdo para competir en unidad en las elecciones convencionales de Bariloche.

Santa Cruz, por su parte, debate actualmente la implementación de un nuevo Código Electoral, por lo que aún no está claro cómo será el formato de los comicios del 2027. En principio, habría consenso en avanzar con la implementación de la Boleta Única Papel, aunque la posibilidad de incorporar PASO genera chispazos.

Como contó Ámbito, el porteño Jorge Macri ve con buenos ojos mantener la pulseada en CABA pegada a la nacional, a diferencia de lo que pasó en 2025. Macri apuesta a un acuerdo con LLA que le permita enfrentar mano a mano al peronismo. Sin embargo, todavía no está dicha la última palabra. El match también se juega en la mesa de diálogo entre amarillos y violetas que se reúne cada 15 días en la Casa Rosada.

Del otro lado de la General Paz, Axel Kicillof analiza las conveniencias. Si pretende competir por la presidencia, una opción válida es mantener las elecciones bonaerenses en espejo a las nacionales. La movilización de los intendentes podría garantizarle votos para su aventura. Dependerá, también, de que la Legislatura defina qué ocurrirá con la reelección indefinida en los municipios.

Esta semana, el Gobierno abrió la canilla de los fondos y reactivó los Aportes del Tesoro Nacional (ATN): fueron $3.500 millones para Jujuy, $3.500 millones para La Pampa y $5.000 millones para Misiones, según consignó Politikon Chaco. La "generosidad" no sirvió para desactivar la sesión motorizada por la oposición en la Cámara de Diputados.

Los norteños, en tanto, esperan que se instrumentalice zona cálida, un régimen de alivio a las tarifas eléctricas de los habitantes de regiones con temperaturas cálidas y muy cálidas. Su puesta en marcha sería la llave para destrabar apoyos parlamentarios, como la reducción de la zona fría para distintas provincias no patagónicas.

Para el Gobierno, la prioridad es la reelección de Javier Milei. Todo el esquema libertario debe ordenarse en torno a ese objetivo, incluso si eso requiriera acuerdo con jefes provinciales. De todos modos, la situación no es lineal. Algunos dirigentes violetas están dispuestos a competir a cualquier precio. Dependerá de Karina Milei neutralizar esas rebeliones.