Sin sal en la Rosada

En medio de especulaciones sobre las sesiones extraordinarias, que finalmente se definieron a partir de este martes y hasta fines de enero, y sin que el Presupuesto 24, y el mega DNU aparezcan en el listado de los 11 proyectos que deberán tratar los legisladores, no demasiado “contentos” de tener que cortar abruptamente sus planes del verano, se volvió viral el “No hay plata”. Es que la frase del presidente Milei convertida en meme y remera que busca explicar la herencia recibida por su gestión, es una realidad tangible en los pasillos de la Casa Rosada. A la baja del proveedor de medialunas y tostados que anunció con inusitado entusiasmo el “community manager” Iñaki Gutiérrez, ya se sumó la austeridad del comedor de Balcarce 50, en el cual se empezaron a notar diferencias marcadas. Según pudo saber Ámbito, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, no firmó todavía (y no se sabe si lo hará), la licitación para la provisión de ciertos alimentos, con lo cual el menú de los trabajadores de Balcarce 50 se vio reducido a una opción diaria, mientras que antes se podía optar entre una comida vegetariana o una tradicional. El asunto no termina ahí. El ahorro se trasladó incluso a los condimentos, y ya no hay sobrecitos de sal, sino un gran paquete-caja dispuesto al lado de los microondas, para que compartan los empleados. El recorte llegó también a la leche, que se convirtió en un bien preciado en los pasillos del Palacio de Gobierno, y hay quienes temen que también escasee el café, tal como ya sucedió en algunas góndolas.