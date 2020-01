Solá: "Nadie puede arrogarse el acusar al otro de cómo gobierna"

Solá consideró que “América latina atraviesa circunstancias como las que todos conocemos, con datos acompañados de dolor y de un estado de cierto resentimiento y de malestar en buena parte de nuestros pueblos”, que “se va expresando de distintas maneras y puede sorprender a cualquiera, por lo cual nadie puede arrogarse el acusar a otro de cómo gobierna”. Explicó entonces que “trabajemos para que nuestros logros sean visibles, respetados y que sean el camino para que otros se enteren”.

“Lo mejor que podría ocurrirnos es reunirnos dentro de un año y lograr que la Celac sea envidiada, y que quienes no hayan trabajado con nosotros sientan bronca y rabia por no haber estado...”, consideró el ministro de Relaciones Exteriores y afirmó que “sabemos perfectamente cómo hacer un debate que nos separe rápidamente: que lo primero que se hace en una relación multilateral es buscar a quienes piensan igual, lo que podríamos llamar zona de confort”, pero “al mismo tiempo, cuanto más amigo de ellos uno se hace y más coincidencias encuentra, más enemigo se hace de los que piensan distinto y empieza a haber más grado de adversidad. El desafío es encontrar una salida, pero no una escapada o una fuga”.

“Si hay algo que une a las personas es el trabajo en común. Cuando las personas están enojadas y empiezan a tener una obra en común y a buscar el mismo objetivo y el mismo logro durante un tiempo, es muy difícil que no terminen amigas”, ejemplificó Solá.

El canciller, durante la jornada mantuvo reuniones con sus pares de México, Perú, Ecuador, Panamá, Cuba y Surinam, y los candidatos a presidir la OEA, la ecuatoriana Fernanda Espinosa y el peruano Hugo De Zela. Entre otros, acompañó a Solá, Carlos Tomada, quien ya tiene la aprobación de México para desempeñarse allí como embajador argentino, un cargo que iniciará en comisión hasta que el Senado apruebe los pliegos de los distintes representantes en el exterior que tendrá el país.