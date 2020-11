Acuña volvió a apuntar contra los docentes que "militan en las aulas"

Al encabezar una conferencia de prensa sobre los detalles del programa para que los alumnos porteños se reintegren a las aulas, Acuña se refirió a las críticas que emitió sobre los docentes respecto del "adoctrinamiento" en las aulas. "Estoy convencida de que la enorme mayoría entendemos la docencia como un lugar donde enseñamos a pensar y no a decirles a los chicos los que tienen que pensar; pero también sabemos que hay un grupo, que no es mayoritario, que entiende el aula como un espacio de militancia, y vamos a trabajar para que esto no sea así", señaló.

La semana pasada Acuña fue centro de una polémica por unas declaraciones en las que aseguraba que quienes eligen la carrera docente son gente "de los niveles socioeconómicos más bajos", que "fracasaron en tres o cuatro carreras anteriormente".

También había llamado a los padres de alumnos a denunciar a los maestros que "bajen línea".

Luego de la polémica generada por sus declaraciones, la ministra reiteró hace unos días sus cuestionamientos. "Me consta, y así lo hemos conversado tantas veces, que defendemos el aula como ese lugar para formarse, aprender y reflexionar en un ambiente donde se respeten todas las ideas y creencias, sin militancia partidaria. De ningún partido", afirmó Acuña.

En una carta a la "comunidad de docentes", la ministra de Educación resaltó: "También sabemos que algunos dirigentes abusan de su rol docente y eligen adoctrinar antes que enseñar a pensar. Por si hiciera falta aclararlo, voy a mantenerme firme: con los chicos, no".