Sorpresiva visita de Cristina Kirchner en La Matanza: "El narco avanza porque el Estado se retira"

Sin anunciarlo en sus redes sociales, la expresidenta Cristina Kirchner "bajó al territorio", charló con vecinos, pidió que la sociedad se organice y dejó un mensaje: "en lo individual no se va a salvar absolutamente nadie".

Apenas un día después de c onvocar a la marcha nacional universitaria , la expresidenta Cristina Kirchner visitó sorpresivamente este martes la parroquia San José, ubicada en La Matanza, uno de los principales bastiones del peronismo. Advirtió que el "narco avanza cuando se retira el Estado" y prometió: "siempre voy a estar con ustedes" . Crecen las expectativas sobre una posible candidatura para 2025.

La visita no fue anunciada y la expresidenta no la difundió por sus redes sociales, como suele hacerlo con sus clases magistrales. Pero no fue una actividad aislada. Hace semanas viene subiendo su perfil público. El contexto tampoco parece casual. Fue a la semana siguiente de que el INDEC revelara un incremento de la pobreza que llegó hasta el 52.9% de la población.