Sugestiva foto de Mauricio Macri con Guillermo Francos en plena tensión LLA-PRO

Compartieron un evento organizado por la embajada de Arabia Saudita en la Argentina. Días atrás, el expresidente reunió a su tropa para diagramar una estrategia propia.

En medio de la tensión entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO con miras a las elecciones del 26 de octubre, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos , compartió un evento con Mauricio Macri y destacó el "cordial intercambio" que ambos mantuvieron.

El encuentro tuvo lugar durante la celebración por el 95º aniversario de la unificación del Reino de Arabia Saudita, que contó con la participación del embajador de ese país en la Argentina, Hatem Ghormulla Alghamidi, y diversas personalidades de la política.

Fue en ese marco que Francos y Macri se mostraron juntos en diversas fotos que luego compartieron con la prensa. "Mantuve un cordial intercambio con el ex presidente Mauricio Macri, en el marco de la buena relación que nos une", dijo el ministro.

A la par, el funcionario afirmó que dialogó con Ghormulla Alghamidi sobre la relación bilateral entre Arabia Saudita y la Argentina y que "intercambiaron ideas sobre temas de interés común".

La imagen entre ambos dirigentes se dio luego de que Mauricio Macri reuniera a su tropa esta semana. El expresidente mantuvo un encuentro con los candidatos amarillos que competirán en las elecciones legislativas, con el objetivo de revigorizar al espacio, que quedó eclipsado por la emergencia de LLA.

Tras la derrota en la provincia de Buenos Aires, donde PRO y libertarios compitieron en unidad, comenzaron las especulaciones sobre la performance de la alianza y respecto al futuro de la misma, teniendo en cuenta la caída de la popularidad de Javier Milei.

En ese marco se pusieron en "común las expectativas para octubre en cada uno de los distritos, cómo estaban a nivel alianza y los lineamientos de sus campañas".

De acuerdo a a fuentes que participaron del encuentro, hubo coincidencia en la necesidad de renovar el partido y que, después de octubre, "comienza otra etapa para el PRO".

Estuvieron presentes los candidatos Fernando de Andreis y Antonela Giampieri (CABA); Diego Santilli, María Florencia de Sensi y Javier Sánchez Wrba (PBA); Carlos Hernández (Corrientes); Adriana García (La Pampa); Gisella Talquenca (Mendoza); Melina Valiente y Pablo Klingbeil (Misiones); Juan Martín y Martina Lacour (Río Negro); Facundo Pérez Carletti (Santiago del Estero); Betiana Fernández (Tierra del Fuego); Alicia Fregonese (Entre Ríos); Ana Clara Romero (Chubut -virtual). También estuvieron presentes el presidente del PRO de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, y el dirigente porteño Ezequiel Sabor.

En la antesala de la reunión, Macri tuvo un breve encuentro con la prensa y se refirió al vínculo con el Gobierno: “Es momento para ser muy prudentes. Nunca he sido de aquellos que cree, de que cuanto peor, mejor”. En la misma línea, remarcó que "hace más de un año" que no habla con el presidente, Javier Milei.

En otro pasaje de su declaración, admitió que el gobierno libertario atraviesa un “desafío cambiario” y destacó el equipo económico que lidera el ministro Luis “Toto” Caputo. “Estamos en un momento en el cual hay que ser muy prudente, muy respetuoso”, ponderó, y agregó: “Lo que tenemos que aportar es tranquilidad porque no soy de los que apostó o creyó que cuando peor, mejor porque lo peor afecta a todos los argentinos”.