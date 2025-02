Suspensión de las PASO: la estrategia del peronismo y el número mágico que necesita LLA para llevar el proyecto al recinto

En ese contexto, la bancada de Unión por la Patria (UP) , que podría ser decisiva para el futuro del proyecto, resolvió en las últimas horas que no firmará ningún dictamen y apuesta a obstaculizar el debate en comisión. Al oficialismo se le complica alcanzar el número mágico de firmas que se requieren para que el texto quede listo para ser llevado al recinto este jueves, y ser aprobado en la sesión que los libertarios convocaron para las 12.

¿En qué consiste la estrategia de “empiojarla”? Impugnar el temario de las extraordinarias que habilitó Milei y que dejó afuera el Presupuesto 2025. Al mismo tiempo, UP intentará que este martes no se firme dictamen alguno para que, de esta manera, el tema no pueda ser tratado en la sesión convocada para este jueves a las 12 (salvo que, el debate sea sobre tablas, para lo que se requiere una mayoría especial que LLA no conseguiría ni por asomo).

En concreto, La Libertad Avanza necesita que en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto y Hacienda se coseche al menos 58 firmas. Es que, tal cual dicta la tradición parlamentaria, para que un tema sea despachado en comisión, requiere reunir la mitad más una del total de las firmas (ya sea en un único dictamen o en varios). En el caso del plenario de hoy, se suman un total de 115 firmas, de allí el número mágico de 58.

¿Cuántas firmas reúne UP en total? 46. Es decir, un número más que significativo si se tiene en cuenta que LLA y el PRO (ambos a favor de la suspensión) suman apenas 34 firmas. Si a esto se le suma que el resto de las bancadas tienen posiciones dividas o incluso dudan si les conviene o no avanzar con la suspensión de las PASO, el panorama parece complicarse.

“Todos especulan —los que tienen dudas, los que no quieren poner la cara— con qué hacemos nosotros”, dijo un diputado de Unión por la Patria. En otras palabras, ningún bloque se anima a mostrar sus cartas porque el resultado de la suspensión de las PASO, para muchos, es incierto. Votar con el Gobierno o en contra del Gobierno es una incógnita que atraviesa a los distintos espacios.

Por lo pronto, el lunes, apenas culminó la reunión, el bloque de UP publicó en sus redes sociales el siguiente mensaje: “Es inconcebible que Milei quiera avanzar a toda velocidad con un temario de Extraordinarias que NO incluye el debate del Presupuesto. Si los libertarios quieren avanzar igual, que consigan ellos solos (con sus "amigos") las firmas para el dictamen y el quórum para sesionar”.

Por lo bajo, en UP reconocen que a la hora de la votación –si el tema llegara al recinto— más de un peronista podría votar en favor del proyecto de Milei, en pos de sus propios intereses. Es por eso que, al menos por ahora, el futuro de la iniciativa podría definirse recién el mismo jueves al momento de la votación.