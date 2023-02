Aun en licencia, D'alessandro pidió por las pistolas taser tras la muerte de la mujer policía

También se lamentó por la muerte de la oficial Maribel Salazar. "Dos chicos que se quedan sin madre, una familia destruida por esta lacra. No alcanzan las palabras para tanto dolor", completó.

"Las armas no letales son una herramienta clave para cuidar a la gente, la mayoría de los países del mundo las usan. La mezquindad política no puede ser más importante que la vida de las personas. Mucha fuerza a la familia de Maribel. Estamos a su entera disposición", completó.

Murió una policía que fue baleada en la Línea C del subte

Una oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires murió tras ser gravemente herida en la estación Retiro de la Línea C del Subte por un pasajero que le robó el arma reglamentaria y luego quedó detenido. Analía Salazar falleció tras ser trasladada en helicóptero al Hospital Churruca, mientras el operario del subte que también resultó herido se encuentra fuera de peligro.

El hecho ocurrió este martes por la mañana en el momento en el que un pasajero del subte se bajó en la estación Retiro y mantuvo una discusión con un empleado de EMOVA (concesionario del Subte de Buenos Aires). Allí fue cuando Salazar intercedió en la discusión y el hombre que había bajado del subte le sacó el arma reglamentaria a la efectivo y comenzó a disparar.

Dos de las balas alcanzaron a la oficial, una en el tórax y otra en el cuello, mientras que otra de las detonaciones impactó en la cintura de un operario del subte.

El ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro está implicado por el escandalo de chats filtrados que lo vincula con el Poder Judicial y empresarios. "Necesito tomarme una licencia, ordenar mis cosas, contener a la familia, que fue objeto también de estas infamias, y preparar la defensa de como desarticular y como demostrar la falsedad de cada una de estas operaciones a las que pretenden someternos", indicó D'Alessandro

"En ese sentido, pedí tomarme una licencia temporaria. No estoy renunciando, me estoy tomando una licencia a los efectos de poner en foco la situación", completó.

D'Alessandro argumentó que está "siendo objeto de una operación infame de grupos de tarea que realizan inteligencia sobre las personas, violan la intimidad y después montan situaciones que no son reales, editan situaciones para no hacerlas verdaderas y no importa que es verdad o mentira, solo quieren crear la posverdad". Según él ministro, a pesar de esto, él se encuentra "más firme que nunca".