Malvinas: las reacciones políticas al anuncio de Javier Milei sobre las islas

Desde el oficialismo celebraron el mensaje presidencial, mientras que la oposición cuestionó los tiempos del anuncio y el rol de Estados Unidos.

El oficialismo celebró el anuncio de Javier Milei, mientras que la oposición cuestionó los tiempos y el rol de EEUU.

El mensaje del presidente Javier Milei por cadena nacional sobre las Islas Malvinas generó reacciones tanto en el oficialismo como en la oposición, entre las críticas de dirigentes contrarios y el respaldo de referentes libertarios y funcionarios, que estuvieron presentes durante el anuncio.

La senadora Patricia Bullrich, celebró el anuncio en X: "Este es el paso más importante de nuestra historia sobre nuestra soberanía por las Islas Malvinas . Por primera vez, nuestro Gobierno logra resultados concretos en una causa que durante décadas estuvo atrapada en discursos y gestos vacíos".

La exministra también destacó el vínculo con Donald Trump : " Hay un cambio histórico : por primera vez, un Presidente de Estados Unidos comienza a reconocer que la soberanía argentina sobre las Malvinas es una cuestión que debe ser escuchada".

Este es el paso más importante de nuestra historia sobre nuestra soberanía por las Islas Malvinas. Por primera vez, nuestro Gobierno logra resultados concretos en una causa que durante décadas estuvo atrapada en discursos y gestos vacíos. La defensa de nuestra soberanía se hace… https://t.co/KM4H1MqJJq

El diputado Luis Petri se sumó con un posteo acompañado de una foto con una gorra con el mapa de las Islas: "Las Malvinas son Argentinas! Las Malvinas son el Futuro y solo una Argentina grande, como la que estamos construyendo, las va a recuperar!".

Ministros como Pablo Quirno y Luis Caputo también compartieron la cadena en sus redes con la consigna " LAS MALVINAS SON ARGENTINAS ".

Las Malvinas son Argentinas! Las Malvinas son el Futuro y solo una Argentina grande, como la que estamos construyendo, las va a recuperar! Viva la patria @JMilei pic.twitter.com/uiyu9tpGKT

La diputada Silvana Giudici también respaldó el mensaje: "La Antártida Argentina y las Islas Malvinas merecen políticas de estado que honren nuestra historia, defiendan nuestra soberanía y preparen a las futuras generaciones para ocupar el lugar que nuestro país nunca debió perder. Estamos preparados para votar las leyes que envíe Javier Milei".

Las Malvinas son Argentinas.

La Antártida Argentina y las Islas Malvinas merecen políticas de estado que honren nuestra historia, defiendan nuestra soberanía y preparen a las futuras generaciones para ocupar el lugar que nuestro país nunca debió perder.

Estamos preparados para… — Silvana Giudici (@SilvanaGiudici) September 4, 2026

El ex legislador porteño Ramiro Marra también celebró el mensaje: "MUY BIEN Javier con la causa Malvinas, es hora de recuperar lo que siempre fue nuestro".

Las críticas de la oposición al anuncio presidencial

Desde la vereda opositora, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, cuestionó los tiempos del anuncio: "267 días tardó el fan de Thatcher en cumplir la ley. Ahora lo hace de manera oportunista (...) En todo este tiempo, Milei no adoptó ninguna medida efectiva para afectar los intereses vinculados con este proyecto, ni frente al Reino Unido ni frente a Israel".

El funcionario recordó además que "la Argentina ya tenía una herramienta legal para actuar", en referencia a la Ley 26.659, y preguntó: "¿Será porque durante su gobierno se dedicó a expresar su admiración por Margaret Thatcher, recibir a Boris Johnson en la Casa Rosada, firmar el pacto Mondino-Lammy para cooperar con la potencia ocupante y aliarse incondicionalmente con Netanyahu?".

267 días tardó el fan de Thatcher en cumplir la ley. Ahora lo hace de manera oportunista. Todo ese tiempo transcurrió desde que Navitas y Rockhopper anunciaron, el 10 de diciembre de 2025, su decisión final de invertir en la explotación ilegítima de Sea Lion, en la Cuenca… — Carli Bianco (@Carli_Bianco) September 4, 2026

El diputado Esteban Paulón, que había presentado un pedido de informes en la Cámara baja sobre el tema, ironizó con el formato del anuncio: "Muuuuuucho humo en la cadena nacional pero el anuncio de nuevas sanciones ante las operaciones no autorizadas en Malvinas. Hace meses deberían haberse tomado pero bienvenidas".

Muuuuuucho humo en la #CadenaNacional pero el anuncio de nuevas sanciones ante las operaciones no autorizadas en Malvinas. Hace meses deberían haberse tomado pero bienvenidas https://t.co/S2TagzlEHg — EstebanPaulon (@EstebanPaulon) September 4, 2026

También hubo cuestionamientos más duros. El dirigente Sebastián Galmarini disparó: "Milei nacionalista y utilizando las Islas Malvinas es un chiste de mal gusto que no resiste una conversación adulta. Alguien cree que vender tanto humo en bolsa le sirve para algo?".

Por su parte, la diputada Myriam Bregman apuntó contra el rol de Washington en el anuncio: "Le hackearon las neuronas o Estados Unidos lo está usando como enviado para provocar a Gran Bretaña en su actual disputa entre piratas. Se lo escribieron en el Pentágono".

Le hackeron las neuronas o Estados Unidos lo está usando como enviado para provocar a Gran Bretaña en su actual disputa entre piratas.

Se lo escrbieron en el Pentágono. — Myriam Bregman (@myriambregman) September 4, 2026

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, trazó un paralelismo histórico: "Milei te parecés bastante a Galtieri!! Cuando la lucha de los trabajadores y del pueblo los empezó a acorralar, los dos quisieron fugarse hacia adelante hablando de la soberanía de las Malvinas. Y otra coincidencia más! Ambos pensaban que tenían a Estados Unidos de su lado. Qué ilusos!!". El dirigente sindical agregó: "De admirar a Thatcher y defender el principio de autodeterminación de los pueblos, pasaste a enarbolar la causa Malvinas. Qué pasó? La gente no te banca más?".

.@JMilei, te parecés bastante a Galtieri!! Cuando la lucha de los trabajadores y del pueblo los empezó a acorralar, los dos quisieron fugarse hacia adelante hablando de la soberanía de las Malvinas.

Y otra coincidencia más! Ambos pensaban que tenían a Estados Unidos de su lado.… pic.twitter.com/ltSvFLIbIa — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) September 4, 2026

El diputado Jorge Taiana, exministro de Defensa, también apuntó contra los tiempos del anuncio: "Tras 3 años de persistente desmalvinización, Milei anuncia medidas que llegan tarde, después de haber flexibilizado normas y hecho concesiones que facilitaron el avance del Reino Unido sobre nuestros intereses". El legislador consideró además que "utilizar la Causa Malvinas para crear un Consejo de Seguridad, en el marco de la estrategia contrainsurgente del 'Escudo de las Américas', resulta peligroso", y aclaró que la Base Naval Integrada de Ushuaia "la comenzamos a construir en 2022, cuando era Ministro de Defensa y nunca fue pensada para compartir con ningún país extranjero".

Tras 3 años de persistente desmalvinización, Milei anuncia medidas que llegan tarde, después de haber flexibilizado normas y hecho concesiones que facilitaron el avance del Reino Unido sobre nuestros intereses.



Con este posicionamiento, Milei busca “galtierizar” su figura para… — Jorge Taiana (@JorgeTaiana) September 4, 2026

Por último, el diputado Pablo Juliano, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, celebró el anuncio con ironía —"Bienvenido a la defensa de la soberanía, señor Presidente"— aunque remarcó que "llega 3 años tarde" y le exigió al Gobierno una serie de medidas previas, entre ellas convocar al Consejo Nacional de Malvinas y restituir el financiamiento del Fondo Nacional de Defensa (FONDEF). Sobre el proyecto de ley anunciado por Milei, cerró: "Lo estudiaremos con seriedad. Le pedimos al oficialismo un debate sereno. Sin empujones ni victorias pírricas. Una política de Estado exige acuerdos amplios y duraderos".

BIENVENIDO A LA DEFENSA DE LA SOBERANÍA, SEÑOR PRESIDENTE



Llega 3 años tarde, para ponerse al día primero le pedimos que:



1) Convoque al Consejo Nacional de Malvinas, creado por la Ley 27.558 y que usted mismo debe presidir (lleva más de 2 años sin funcionar).



2) Dé… — Pablo Juliano (@PabloJulianoLP) September 4, 2026

Noticia en desarrollo.-