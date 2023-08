Tragedia de Moreno: comienza el juicio por la muerte de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez

“Recuerdo que ese día me desperté y él me preguntó qué iba a desayunar. Recuerdo haberle dicho ‘Papá no vayas a trabajar’, pero él me dijo que no podía faltar porque tenía que ir a prepararle el desayuno a los chicos, así como yo debía ir a mi escuela”, contó Maia Rodríguez, la hija de 17 años del auxiliar, el pasado 2 de agosto con motivo del quinto aniversario de la “Tragedia de Moreno”.