Tras el anuncio de Cristina, Alberto Fernández encabeza acto con dos presidenciables

La confirmación de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien anunció ayer que no se presentará como candidata en las próximas elecciones , impactó de lleno en la agenda oficial. En este marco, hubo varias repercusiones al interior del Gabinete y modificaciones en la agenda oficial.

Según pudo saber Ámbito , la primera aparición pública del presidente Alberto Fernández luego de conocerse la decisión de la presidenta del Senado será este mediodía en Tecnópolis. Pero el Jefe de Estado no estará solo sino que lo acompañarán dos presidenciables : el Jefe de Gabinete Agustín Rossi y el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli.

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi , dijo que hoy "empieza otra etapa" en el Frente de Todos (FDT), luego de que ayer la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ratificara que no será candidata en las elecciones de este año, y reafirmó que "lo mejor es ir a las PASO" dentro de la coalición oficialista para definir quién será el candidato a Presidente para las elecciones de octubre.

"Empieza otra etapa en nuestro espacio político, lo mejor que nos puede pasar al Frente de Todos es ir a unas PASO, que sean lo más abiertas posible, y que se haga en el marco de mucha fraternidad y de respeto, en un código de convivencia y sin chicanas", sostuvo esta mañana Rossi en declaraciones a Radio 10.

P10 - Agustin Rossi (N_opt.jpeg El Jefe de Gabinete, Agustín Rossi.

En tanto, el embajador Daniel Scioli todavía no se refirió a la decisión de la titular del Senado. No obstante, esta semana insistió con su voluntad de que el oficialismo presente competencia interna en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto.

"Las PASO nos hacen más fuertes. Las PASO son fundamentales para discutir nuestro futuro", dijo el lunes en San Pablo durante la realización de una feria de supermercadistas de todo el mundo.

Para el ex gobernador bonaerense, quien ya fue candidato presidencial del Frente para la Victoria en 2015, "no hay ninguna razón para no discutir abierta y democráticamente qué es lo mejor y cuáles son las mejores soluciones para resolver nuestros problemas.