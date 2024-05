Tras el conflicto diplomático, Javier Milei regresa a España y no tiene previsto reunirse con autoridades

El conflicto diplomático entre los gobiernos de Argentina y España escaló en los últimos días como consecuencia del viaje del presidente Javier Milei a España y su discurso en el encuentro de Vox que se llevó a cabo este fin de semana. Las acusaciones cruzadas parecen no tener fin, pero sin embargo, en Casa Rosada descartan que se trate "de un conflicto diplomático".

"Desdramaticemos, no se van a romper las relaciones", dijo a este medio una fuente con despacho en Balcarce 50, al tiempo que ratificó que el primer mandatario argentino volverá a pisar España el mes próximo, en ocasión de recibir el premio "Juan de Mariana" por su "defensa ejemplar de las ideas de libertad". No obstante, no está en agenda pedir una reunión con autoridades oficiales del Gobierno de España aprovechando dicha estadía.