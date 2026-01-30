Tras las renuncias de las últimas semanas, el Ejecutivo designó nuevos funcionarios en áreas clave

Los nombramientos alcanzan al RENAPER, el Banco Nación y la CNRT, bajo la órbita de los ministerios del Interior y de Economía.

El Gobierno nacional oficializó una serie de designaciones en cargos estratégicos de la administración pública , luego de las renuncias registradas en las últimas semanas , a través de decretos publicados en la madrugada de este viernes en el Boletín Oficial , firmados por el presidente Javier Milei .

Entre los nombramientos más relevantes, mediante el Decreto 76/2026 , se designó a Damián Andrés Selem como Subdirector Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) , con vigencia a partir del 1° de febrero .

La designación se produjo tras la aceptación de la renuncia de Benito Mario Molver , a quien el Gobierno agradeció formalmente por los servicios prestados durante su gestión.

Además, esta semana se confirmó la salida del director nacional del RENAPER . En su reemplazo, el Ejecutivo designó al abogado Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux , quien asumirá el cargo desde el 1° de febrero , según lo establecido en el Decreto 33/2026 , firmado por el Presidente y el ministro Diego Santilli .

En el ámbito financiero, el Gobierno nombró a Jaquelina Clara Truzzell como directora del Banco de la Nación Argentina , de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 70/2026 . Su mandato comenzó el 21 de enero de 2026 y se extenderá hasta el 1° de enero de 2028 , en cumplimiento de la Ley N° 21.799 .

La incorporación se da luego de que, a mediados de diciembre, Darío Wasserman asumiera la presidencia del Banco Nación en reemplazo de Daniel Tillard. Desde el Ejecutivo destacaron que la actual conducción apunta a retomar el crédito al sector privado y reducir el financiamiento al sector público, en línea con la política económica del Gobierno.

Transporte: cambios en la CNRT y la Secretaría

Por último, a través del Decreto 67/2026, se dispuso que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) quede bajo la conducción de Maximiliano Patti, quien asumió como Director Ejecutivo a partir del 19 de diciembre de 2025, en reemplazo de Carlos Frugoni, actual secretario Coordinador de Infraestructura.

En paralelo, el Ejecutivo avanzó con una modificación clave en la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. Mediante el Decreto 47/2026, se oficializó la salida de Luis Octavio Pierrini y la designación, desde el 22 de enero, del arquitecto Fernando Augusto Herrmann como nuevo titular del área.

Tras la salida de Pierrini, también se produjeron renuncias en las cúpulas de Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) y Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF): sus presidentes, Gerardo Boschín y Leonardo Compelatore, dejaron sus cargos la semana pasada.

Desde la Casa Rosada señalaron que los movimientos forman parte de un cambio integral en la gestión del área de Transporte, un sector considerado estratégico, especialmente en el marco de la Ley Bases, que incluye a SOFSA entre las empresas sujetas a privatización o concesión.