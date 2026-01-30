Pagó un choclo con una app y le vaciaron la cuenta: estafa millonaria a una turista argentina en Brasil + Seguir en









El hecho ocurrió en Río de Janeiro. El vendedor agregó una cifra a la suma y se lo debitó.

Una turista argentina fue estafada al comprar un choclo en Brasil. NA

Lo que parecía una compra mínima en la playa terminó en un golpe económico devastador. Una turista argentina fue víctima de una estafa digital en Copacabana, uno de los balnearios más concurridos de Río de Janeiro, cuando intentó pagar un choclo con una aplicación de pagos y le debitaron una suma exorbitante.

Según relató en la denuncia, el precio pactado era de 20 reales, pero al momento de concretar la operación el vendedor tomó su celular y cargó 20.000 reales.

La diferencia pasó inadvertida en el instante y la transacción se confirmó en segundos. Recién horas más tarde, al revisar los movimientos de su cuenta, la mujer advirtió el débito.

Una maniobra simple y difícil de rastrear El caso generó impacto por la facilidad con la que se ejecutó la estafa, ya que no hubo violencia ni amenazas, solo la manipulación del teléfono de la víctima en un contexto informal.

P24 - Depositphotos_95_opt.jpeg La estafa ocurrió en Río de Janeiro. Archivo Tras detectar el fraude, la argentina radicó la denuncia ante la policía local, pero hasta ahora no se registraron avances. El vendedor no fue identificado y el dinero transferido no se recuperó.

Fuentes policiales explicaron que este tipo de operaciones inmediatas realizadas con apps resultan complejas de rastrear, especialmente en zonas turísticas con alto flujo de personas y transacciones. Recomendaciones para evitar fraudes Especialistas en seguridad digital advirtieron que, en destinos internacionales y durante la temporada alta, este tipo de estafas se multiplica y suele apuntar a turistas que no dominan el idioma o desconocen el funcionamiento local de los sistemas de pago. Entre las medidas preventivas sugieren: No entregar el celular a desconocidos.

Verificar el monto antes de confirmar cualquier pago.

Configurar límites diarios de transferencia.

Usar aplicaciones en español cuando sea posible.

Optar por efectivo para compras pequeñas en la vía pública. El impacto económico El débito indebido equivale a casi seis millones de pesos argentinos, una suma que representaba buena parte del presupuesto del viaje. La rapidez de la transacción, sumada a la confianza propia del entorno turístico, terminó jugando en contra de la víctima, que ahora intenta recuperar el dinero mientras las autoridades investigan el hecho.

