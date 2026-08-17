Siguen los contactos entre LLA y PRO: Diego Santilli confirmó nueva reunión y pidió "paciencia" para hablar de acuerdos

El jefe de Gabinete ratificó que la próxima semana volverá a reunirse junto a Cristian Ritondo y Fernando De Andreis. También participarán Martín Menem y Eduardo Menem.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli , mostró su optimismo respecto a la apertura de las negociaciones que iniciaron La Libertad Avanza (LLA) y el PRO para alinear la estrategia legislativa y con vías a explorar una eventual alianza de cara al 2027. El funcionario anunció que la próxima semana volverán a reunirse y pidió "paciencia" respecto a la construcción de un futuro acuerdo.

Luego de participar del homenaje al general José de San Martín al cumplirse 176 años de su paso a la inmortalidad, el jefe de Ministros del gobierno libertario fue consultado por la prensa respecto a las conversaciones que inauguraron la semana pasada con el macrismo para recuperar la confianza perdida tras meses de cruces y chicanas, principalmente centradas en el escándalo de Manuel Adorni.

“Empezamos una etapa de diálogo interesante, un puente de trabajo. Dimos el puntapié inicial" , explicó Santilli respecto del encuentro que se llevó a cabo en Casa Rosada y que contó con representantes de ambos partidos. "Fue una buena conversación" , manifestó.

La reunión se consumó luego de un llamado entre la presidenta de LLA, Karina Milei, y el titular del PRO, Mauricio Macri en el que coincidieron en abrir canales de diálogo para reconstruir el vínculo. "Ahora lo seguimos llevando adelante con (Fernando) De Andreis, (Cristian) Ritondo, Martín (Menem) y Lule (Menem)” , dijo Santilli, en relación a los participantes del encuentro.

En el marco del acto que encabezó Javier Milei y que contó con la presencia del Gabinete nacional en el barrio porteño de Retiro, Santilli valoró positivamente la conformación de la mesa política entre los representantes libertarios y del macrismo y destacó la importancia de avanzar en las charlas.

Las negociaciones para alcanzar un acuerdo electoral incluyen a la pelea por el dominio de la Ciudad de Buenos Aires, donde Jorge Macri aspira a ser reelecto mientras que, paralelamente, los libertarios empujan nombres propios para dar la pelea en el histórico bastión PRO. En el macrismo condicionan cualquier acuerdo nacional a que LLA deponga las armas en el distrito.

La provincia de Buenos Aires es otro de los territorios que entrarán en terreno de negociaciones. Allí, Ritondo y Sebastián Pareja -presidente de LLA PBA- tienen encaminado un entendimiento para ir juntos, con nombres aún por definir pero entre los que suenan el propio Santilli como candidato a gobernador de una lista de unidad.

“Empezamos a trabajar ese camino, hay que tener paciencia, hay que llevarlo”, afirmó el jefe de Gabinete sobre las negociaciones para destrabar un acuerdo en ambos distritos, sin entrar en detalles sobre su contenido. Respecto a la fecha de la próxima reunión en la que seguirán discutiendo los términos del acercamiento, afirmó: "La semana que viene nos vamos a volver a juntar y seguiremos trabajando”.

Por último, fue consultado sobre sus aspiraciones políticas-electorales para el 2027 y en particular sobre una eventual candidatura a gobernador de Buenos Aires. "Falta mucho", respondió y dejó en claro que la energía está puesta en trabajar para garantizar la reelección de Javier Milei.

Diego Santilli recibirá a los gobernadores norteños para avanzar en el acuerdo por zona cálida

Mientras tanto, Santilli iniciará la semana recibiendo a los gobernadores norteños para avanzar en un acuerdo por zonas cálidas, la iniciativa que contempla un esquema de subsidios a las tarifas eléctricas en regiones de altas temperaturas.

El encuentro, anticipado en exclusiva por Ámbito, tendrá lugar a las 15:30 en la Casa Rosada y, además del jefe de Gabinete, contará con la participación de la secretaria de Energía de la Nación, María del Carmen Tettamanti. Juntos intentarán acercar posiciones con los 10 caciques del NEA y el NOA, quienes presionan desde antaño por un alivio para las facturas de luz que pagan los habitantes de esos distritos.

Se trata de una exigencia histórica de los norteños que el Gobierno desempolvó para conseguir votos en el Congreso con miras a achicar la llamada "zona fría", el sistema mediante el cual se subsidia al gas en distintos puntos del país. La reforma ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y se encamina a tratarse en el Senado.

En el Norte Grande apelan a avanzar en su propia propuesta para subsidiar a la electricidad en temporadas de altas temperaturas. Actualmente hay numerosos textos en ese sentido en el Congreso, pero el oficialismo pretende avanzar con un propio. Las provincias alcanzadas serían las 10 que conforman el Norte Grande: La Rioja, Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones.