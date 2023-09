Tres jueces se excusaron en una causa que involucra a Mauricio Macri.

La Cámara Federal rechazó las excusaciones de tres de sus integrantes para intervenir en una causa en la que está denunciado el ex presidente Mauricio Macri por un reclamo de una supuesta deuda de cuando era titular de la automotriz Sevel.

Sin embargo, un colega de ellos, el camarista Roberto Boico - a quien sus pares consideran "kirchnerista"- rechazó las excusaciones y ratificó la continuidad de los tres jueces en el expediente.

No ha lugar a la excusación

"La información disponible me inclina a concluir que lo invocado no es suficiente para hacer lugar a la excusación. Sólo se aludió a la realización de tres presentaciones del denunciante en el Consejo de la Magistratura, que no tendrían ningún nivel de desarrollo o avance", explicó Boico.

Y agregó: "Ello se inserta en un contexto particular de acciones de análogo tenor, a juzgar por el contenido de los extensos escritos de De Martino, donde transcribe notas periodísticas, fotografías y refiere a diversas cuestiones".