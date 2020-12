Lammens: "Estamos alentando el turismo pero la recomendación es que el cuidado sigue"

El ministro explicó que la Costa Atlántica es el destino que "concentra la mayor cantidad de turistas, desde comenzó en diciembre tienen más movimiento".

Respecto al desarrollo de la temporada y a la posibilidad de un aumento de casos ante el movimiento turístico, Lammens explicó: "destinamos una gran cantidad de recursos para que no haya rebrotes".

"La gran mayoría de los lugares no están pidiendo un test serológico o PCR para entrar", informó, mientras que agregó que la Ciudad de Buenos Aires lo está pidiendo para el regreso. "Si seguimos en un descenso de las curvas hasta el mes de enero quizás logremos que la ciudad quite ese requisito, en líneas generales hemos logrado homogeneizar los requisitos en gran parte del país", agregó en declaraciones a CNN Radio.

Respecto al conflicto entre Nación y Ciudad por los fondos coparticipables, el excandidato a jefe de Gobierno porteño por el Frente de Todos, aseguró que "las chicanas no colaboran al debate político" y criticó que Horacio Rodríguez Larreta haya hablado "en una catarata de tuits" de cuestiones "donde no está contando del todo cómo fueron las cosas, y lo han llevado a un hombre que ha querido siempre ser conciliador ha correrse a un extremo".

Además, lamentó que el jefe comunal de la Ciudad no haya participado de la foto tras la firma del Consenso Fiscal este viernes entre Nación y provincias. "La foto de los gobernadores era de consenso y no me gustó que Rodríguez Larreta no esté", cerró.