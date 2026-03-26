Cómo será el circuito que deberá hacer Colapinto en el GP de Japón y a qué hora corre

El trazado de Suzuka, con forma de ocho y 18 curvas, solo tendrá dos zonas habilitadas para el llamado "modo recta".

La carrera principal del GP de Japón será a las 2 de la madrugada del domingo.

El GP de Japón es una nueva parada clave en la temporada de Fórmula 1 y encuentra a Franco Colapinto en un momento de crecimiento dentro de la categoría, después haber sumado sus primeros puntos con Alpine.

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A diferencia de los trazados más modernos, Suzuka obliga a encontrar un equilibrio entre velocidad y precisión . Además, en esta edición 2026, la FIA definió solo dos zonas habilitadas para el llamado "modo recta" , un sistema aerodinámico que reduce la resistencia del auto en tramos específicos.

Por otro lado, el fin de semana se desarrollará en turnos poco habituales para el público argentino debido a la diferencia horaria con Asia , con actividad desde la noche del jueves hasta la madrugada del domingo. A continuación, conocé todos los detalles.

Diseñado por John Hugenholtz por encargo de Soichiro Honda, el circuito de Suzuka tiene una característica única: es forma de "8" , algo poco común en el automovilismo.

Con una extensión de 5,807 kilómetros y un total de 53 vueltas , la carrera alcanza una distancia superior a los 300 km. El trazado cuenta con 18 curvas (10 hacia la derecha y 8 hacia la izquierda) y combina sectores de alta velocidad con otros más técnicos, lo que obliga a los pilotos a mantenerse concentrados.

Entre los más conocidos aparecen las "S" del primer tramo, una secuencia rápida de curvas enlazadas que exige precisión, y la 130R, una de las más veloces del calendario.

También destaca la zona de la "Cuchara", clave para encarar una de las rectas más largas del circuito.

circuito japon

Para 2026, presenta una particularidad reglamentaria y solo habrá dos zonas habilitadas para el "modo recta", a diferencia de Merlbourne que tuvo cinco y Shangái que contó con cuatro.

El sistema permite aliviar el motor y reducir la carga aerodinámica al aplanar los alerones para mejorar la velocidad en tramos específicos, aunque no funciona como una ayuda directa para adelantar, como ocurría con el antiguo DRS.

Además, la otra indicación técnica se refiere al modo "overtake", que sí permite un impulso extra de potencia cuando un piloto está a menos de un segundo de otro.

FORMULA 1

Cronograma de la Fórmula 1: horarios del GP de Japón

Jueves 26 de marzo

Prácticas libres 1: 23:30 a 00:30 (horario Argentina)

Viernes 27 de marzo

Prácticas libres 2: 03:00 a 04:00

Prácticas libres 3: 23:30 a 00:30

Sábado 28 de marzo

Clasificación: 03:00 a 04:00

Domingo 29 de marzo