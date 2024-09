Un diputado libertario reconoció que la situación "es complicada": "Tengo muchos amigos que no la están pasando bien, no vivo en un frasco"

El diputado nacional por el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) , Oscar Zago , analizó la situación social, política y económica que transita argentina luego de los primeros 10 meses de gobierno de Milei. En declaraciones radiales, el legislador aseguró que " no vive en un frasco " y que tiene muchos " amigos y vecinos que no la están pasando bien ".

A pesar del reconocimiento de la compleja situación social, el diputado se refirió a la importancia de la labor parlamentaria y destacó que los ciudadanos " tenemos que aprender que no podemos gastar más de lo que tenemos ". En referencia a esto, Zago ejemplificó con el debate sobre la reforma jubilatoria y sentenció: “ A nadie le gusta decir que no al aumento de jubilados ”.

La opinión de Oscar Zago sobre la realidad económica

