A comer como un jubilado: Amnistía Internacional invitó a los "87 héroes" a cenar por $781

"Desde el gobierno siguen sin entender 'dónde está la falta de empatía', aseguraron desde la institución. "Amnistía Internacional convocó a los 87 diputados y diputadas a una cena más cercana a la realidad de más de 5 millones de jubilados que cobran una jubilación mínima de $234.540,23."

En detalle, Aministía invita a los legisladores a cenar por $781,80, una realidad cercana para más de 5 millones de jubilados que cobran una jubilación mínima de poco más de $200.000. Además, según los cálculos del organismo, un jubilado destina el 30% de su ingreso, aproximadamente $70.362, para su alimentación mensual.

Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina concluyó: “El gobierno profundiza el ajuste fiscal que viene llevando a cabo con uno de los grupos que más necesidades tiene. Negarles un magro aumento a quienes tienen ingresos de pobreza no solo es inaceptable: es cruel. En un contexto de crisis, el Estado argentino debe poner en el centro de la toma de decisiones a las personas y sus derechos. Los jubilados deben acceder a bienes y servicios fundamentales que les garanticen un nivel de vida adecuado.”

El asado en la Quinta de Olivos

Milei agasajó el pasado martes por la noche con un asado en la Quinta de Olivos a los 87 diputados que blindaron el veto a la reforma jubilatoria. El mandatario ofició de anfitrión en la residencia presidencial, mientras afuera se llevaba adelante una protesta de jubilados.

En ese marco, les pidió unidad de ahora en adelante. "Hagamos todos juntos un scrum", sostuvo el Jefe de Estado al tomar la palabra desde la residencia oficial.

Entre los presentes se encontraban los legisladores oficialistas, los integrantes del bloque PRO y un grupo de radicales, aunque, según supo pudo averiguar este medio, cuatro de los cinco diputados de la UCR que contribuyeron a dar vuelta el resultado en el recinto se ausentaron. En este caso, fue solamente Mariano Campero quién accedió a estar en el asado..

Asado en Olivos.jpeg Cada diputado debió abonar $20.000 para comer.

Por el lado del Gobierno, además del Presidente y de su hermana Karina también participaron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el vocero Manuel Adorni, entre otros. Por el oficialismo se hicieron presentes Alberto"Bertie"Benegas Lynch, Oscar Zago y Carolina Piparo, todos de la Libertad Avanza (LLA), como así también Cristian Ritondo, Fernando Iglesias, Silvia Lospennato, Diego Santilli y Hernán Lombardi, entre otros representantes del PRO.

Adentro asado, afuera cacerolazo:

En la previa al comienzo del asado con los diputados, cientos de jubilados se autoconvocaron en la puerta de la residencia presidencial para expresar su rechazo al veto dictado por Mileic en rechazo al aumento de sus haberes. En este sentido, los manifestantes - vecinos del barrio y de distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano - comenzaron a protestan con cacerolas y banderas.

"Es una humillación al pueblo", declaró una de las ciudadanas presentes respecto a la cena que se llevó a cabo dentro de la Quinta de Olivos a partir de las 20:30 horas.

En la manifestación, diversos carteles se podían leer, tanto como uno que expresaba: "'Todos somos jubilados, es cuestión de tiempo'". Fue justamente la propietaria del simbólo quién reclamó: "34 años de aportes genuinos, le di mi vida a este país, nunca pedí nada y hoy me veo en esta situación tan vergonzosa de salir a defender mis derechos. Me duele como argentina y me duele el futuro de ustedes. Lo que está pasando en la Quinta de Olivos es una burla, una provocación", sostuvo en diálogo con C5N.

Cacerolazo Olivos.jpeg Afuera de la Quinta de Olivos, cientos de personas se manifestaron en contra de la medida y del festejo.

Otra de las personas presentes sostuvo: "pienso que este Gobierno nos lleva a la miseria y a la ruina del país. Va a quedar mucha gente en el tendal. Lo que está pasando adentro de la Quinta de Olivos es una porquería más. Frente a cualquiera de estas cosas tenemos que manifestarnos, por lo menos. Es un acto de dignidad".

En el mismo sentido una de las autoconvocadas se sumó, contó su historia y cruzó fuertemente a los legisladores: "Vine porque soy jubilada. Mientras ellos están comiendo asado ahí nosotros no comemos nada hoy. Nos vetó un miserable aumento que nos iban a dar. Ellos se llevan 9 millones de pesos por mes, ¿por qué no lo vetan a eso? No tienen vergüenza, no tienen respeto. Hay días que no como, porque si como no compro los remedios", lamentó.

Finalmente, una mujer de 80 años sostuvo: "Estamos por una sencilla razón: protestar y denunciar a los diputados que se vendieron. 87 diputados que hoy van a comer un riquísimo asado a costillas nuestras. ¿Qué vienen a festejar? ¿Qué nos sacaron 16.000 pesos por mes? No trabajé 30 años para cobrar 234.000 pesos".