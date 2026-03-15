Un empresario y un dirigente social se unieron para lanzar una plataforma de cuidado de adultos mayores + Seguir en









Gustavo Grobocopatel y Alejandro “Peluca” Gramajo, del Movimiento Evita y titular de la UTEP, impulsan CUIDARnos, una empresa social que busca profesionalizar el trabajo de cuidadores y responder a la creciente demanda de atención para personas mayores.

“Gustavo Grobocopatel y el Movimiento Evita lanzan CUIDARnos, una plataforma para el cuidado de adultos mayores” Imagen: Freepik

En un escenario político y social donde empresarios y movimientos sociales suelen aparecer en veredas opuestas, el empresario agroindustrial Gustavo Grobocopatel y el dirigente del Movimiento Evita, Alejandro "Peluca" Gramajo, decidieron avanzar en un proyecto común. Juntos lanzaron CUIDARnos, una empresa social orientada al cuidado integral de adultos mayores, con la que buscan dar respuesta a una demanda creciente.

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Gramajo, además secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), y Grobocopatel plantean el emprendimiento como "un puente entre el sector privado y la economía popular". La propuesta apunta a ordenar y profesionalizar el sistema de cuidados, una actividad históricamente atravesada por la informalidad y con fuerte presión a medida que aumenta la esperanza de vida de la población.

En qué consiste la plataforma CUIDARnos "El cuidado de adultos mayores es una necesidad creciente en la sociedad y todavía no estamos preparados para dar este tipo deservicios con la calidad requerida", señaló el empresario ante una consulta de este medio.

En la misma línea, añadió: "El modelo de negocios se basa en la calidad técnica, en una solución integrada para disminuir la complejidad de los que contratan, nos hacemos cargos de los salarios, pagos de impuestos, seguros de riesgos y cuadros de reemplazo de los cuidadores".

A su turno, Gramajo señaló: "Con está iniciativa estamos utilizando la tecnología al servicio de los trabajadores, estamos juntando a diferentes sectores sociales y económicos para trabajar por el bien común de las familias que necesitan resolver un problema concreto con un adulto mayor, vamos a ser garantía de que la planificación en la familia no se rompa por problemas externos, vamos a garantizar que los trabajadores y trabajadoras cuidadoras tengan trabajo con salarios justos y trabajo con derechos. Creemos que vamos a abonar también a la cultura del encuentro para resolver problemas comunes de nuestra sociedad."

El proyecto se apoya en una plataforma digital que conecta a familias con cuidadores y cuidadoras capacitados, organizados dentro de una red cooperativa. La idea, según los impulsores del proyecto, es transformar una tarea muchas veces precaria en una actividad formalizada. El modelo también incorpora herramientas tecnológicas para la gestión del servicio, como sistemas de seguimiento y georreferenciación que permiten mejorar la coordinación y reducir riesgos.