Eduardo Valdés dijo que a Alberto Fernández lo llaman otros presidentes "para pedirle que los ayude con la vacuna rusa"

"Al propio Presidente (Alberto Fernández) hoy lo están llamando otros jefes de Estado para pedirle que los ayude con la vacuna Rusa, y jefes de Estado de países bien capitalistas", resaltó Valdés en diálogo con el programa El Gíglico, que conduce Mauro Viale por Radio Rivadavia.

En ese marco, el diputado nacional consideró que la vacuna contra el coronavirus "debería ser obligatoria", y precisó: "Cuando sos chico tenés que vacunarte contra el sarampión, contra esto y lo otro. Esto que está siendo lo más dañino para el prójimo...porque no se trata de que me infecte yo, sino que contagie a otro".

"Tenés todo el derecho de reclamarme una conducta que no ponga en riesgo tu vida. Me siento muy feliz de que en mi país haya 300 mil vacunas. Esto es un gran logro", subrayó el ex embajador en el Vaticano.

En esa línea, Valdés aseguró que "los países se van a dividir entre los que acceden a la vacuna y los que van a tener vacuna dentro de un año".

"Nosotros tenemos vacuna, tenemos 300 mil (dosis), y dicen que a fines de enero llegan 5 millones, después 5 millones más", describió.

Por último, afirmó que la Argentina tiene "la posibilidad de tener vacuna China, y la posibilidad de tener Pfizer". "Todo lo que tengamos superior a 40 millones de personas, bienvenido sea para dar por terminada, en abril o mayo a más tardar, la pandemia", concluyó.