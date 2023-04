Vialidad: tiempo de descuento para las apelaciones

Según pudo saber Ámbito, la defensa de la vicepresidenta, a cargo de los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy ya tiene el recurso listo. Allí hace hincapié en la inocencia de CFK. Dice que en el juicio quedó acreditado que no incumplió ninguno de los deberes a su cargo; que no dio ninguna instrucción sobre la manera en que debían hacerse las licitaciones, ni los controles y que la ley no le imponía esas obligaciones, por lo tanto, no podría haberlas incumplido.

Además, los abogados insisten con que no se acreditó el perjuicio defraudatorio, bajo el argumento que el tribunal omitió llevar a cabo las pericias propuestas por las defensas para establecer si hubo o no sobreprecios, si hubo o no pagos por tareas no realizadas o si las obras tenían deficiencias constructivas no advertidas.