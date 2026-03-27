Vicente López cerró la calle lateral de Tecnópolis y reforzó los controles contra las picadas + Seguir en









La medida responde a una serie de hechos sucedidos en los últimos días, donde un joven resultó herido tras ser atropellado por un auto que participaba de una corrida ilegal. Aplicará para las avenidas Presidente Arturo Illia y Constituyentes.

El municipio anunció la implementación de medidas de seguridad drásticas para evitar tragedias. Prensa

El municipio de Vicente López ordenó el cierre de la calle lateral de Tecnópolis y reforzó los controles contra las picadas. La medida responde a una serie de hechos sucedidos en los últimos días, donde un joven resultó herido tras ser atropellado por un auto que participaba de una corrida ilegal.





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Ante la tragedia, el municipio anunció la implementación de medidas de seguridad drásticas para evitar que situaciones como esta vuelvan a repetirse. La intendenta Soledad Martínez firmó un decreto para que la Avenida Presidente Arturo Illia quede completamente cerrada al tránsito vehicular en el tramo comprendido entre el acceso a Tecnópolis y la Avenida Constituyentes.

El municipio de Vicente López cierra la calle lateral de Tecnópolis y refuerza controles contra las picadas “Estos inconscientes que juegan con la vida de todos nosotros en Vicente López no tienen lugar. Por eso hoy firmé un decreto para que la calle lateral de Tecnópolis quede permanentemente cerrada. No voy a permitir picadas ni carreras ilegales en nuestras calles”, aseveró la funcionaria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/soledadmartinez/status/2037270750416052714&partner=&hide_thread=false Todos vimos a estos inconscientes jugar con la vida corriendo carreras. Desde hoy, la calle de Tecnópolis quedará cerrada. Además, las calles de la zona van a tener reductores de velocidad y más cámaras de vigilancia. Se les acabó la joda. pic.twitter.com/PmE9qW2aaM — Sole Martinez (@soledadmartinez) March 26, 2026 Además, se reducirá la velocidad de circulación en la zona mediante la instalación de reductores, se sumarán nuevas cámaras de seguridad para reforzar el monitoreo y se intensificarán los operativos de control y sanciones para quienes incumplan las normas de tránsito o participen de este tipo de actividades ilegales.

Una joven de 20 años atropelló y mató a un motociclista: investigan si corría una picada Una joven de 20 años quedó detenida en Río Cuarto, Córdoba, tras atropellar y matar a un motociclista. Entre los primeros datos del choque, se conoció que iba alcoholizada e investigan si estaba participando de una picada junto a otro auto.

El hecho ocurrió el pasado 14 de febrero en la madrugada cuando Camila Zabala manejaba a una velocidad mayor a la permitida. Como consecuencia, atropelló a Cristian Martín Alanis (35) quien murió momentos después producto del impacto. Por orden del fiscal Javier Di Santo se dispuso el arresto de la joven. Además, una filmación del momento agrava su situación ya que allí se la ve circulando a alta velocidad.