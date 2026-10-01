Cómo sigue la investigación tras el incidente en el vuelo de Flydubai que debió aterrizar de emergencia

La Fiscalía General de Emiratos Árabes Unidos abrió una pesquisa para determinar qué ocurrió a bordo del vuelo FZ1073 y establecer si el episodio pudo estar relacionado con una "actividad o tentativa terrorista". Según la reconstrucción difundida por autoridades israelíes y pasajeros, uno de los pilotos habría apuñalado al capitán e intentado estrellar el avión.

Continúa la investigación por el incidente en el vuelo de Flydubai.

El fiscal general de Emiratos Árabes Unidos anunció este jueves la apertura de una investigación formal por el grave incidente registrado a bordo de un avión de Flydubai que viajaba con destino a Israel . El episodio ocurrió en el vuelo FZ1073 , que transportaba a 174 pasajeros , de los cuales 166 eran israelíes.

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La aeronave debió realizar un aterrizaje de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita , después de un violento incidente dentro de la cabina de mando que tuvo al piloto como protagonista.

De esta forma, la agencia estatal WAM informó que "el equipo de investigación empezó a trabajar sobre el incidente" y que las actuaciones buscarán determinar si éste "pudo estar vinculado a una actividad o tentativa terrorista".

De acuerdo con la reconstrucción difundida por dirigentes israelíes y testimonios de pasajeros , uno de los pilotos habría atacado con un arma blanca al otro piloto y posteriormente habría intentado provocar la caída de la aeronave.

El primer ministro israelí , Benjamin Netanyahu , se refirió públicamente al episodio y señaló que todavía era "muy pronto" para determinar quién estaba detrás de lo sucedido.

PM Netanyahu: "Esta mañana se produjo un incidente de seguridad muy grave en un vuelo de Dubái a Israel. Uno de los pilotos apuñaló al otro y al parecer intentó estrellar el avión con todos los pasajeros. Saludos a los héroes del vuelo que demostraron ingenio y valentía" pic.twitter.com/5YZuW2tfEO

"Durante el vuelo, al acercarse al país, uno de los pilotos apuñaló al otro y aparentemente intentó estrellar el avión con todos a bordo", comentó Netanyahu en un mensaje de video. El mandatario también relató la conversación que mantuvo con uno de los pasajeros después del incidente.

"Conversé con uno de los pasajeros israelíes. Me dijo que el avión se descontroló y comenzó a precipitarse en picada. Me contó que, de alguna manera, logró entrar en la cabina con uno de los miembros de la tripulación y que juntos neutralizaron al piloto que realizó el apuñalamiento", relató sobre el incidente.

Según Netanyahu, el sospechoso "fue arrestado" y quedó bajo interrogatorio de las autoridades saudíes. "Todos los pasajeros están fuera de peligro", aseguró el primer ministro, quien además afirmó: "He dado instrucciones a los organismos de seguridad para preparase ante posibles amenazas adicionales".

El incidente en el avión @IsraelVive1948

Quién es Smit Machchhar, el piloto que resultó herido

El piloto atacado fue identificado como Smit Machchhar, un ciudadano indio de 39 años que trabaja para Flydubai desde 2022 y que se encontraba al mando del vuelo. Machchhar sufrió heridas de gravedad tras ser apuñalado y quedó internado en un hospital de Tabuk.

El piloto nació en Mumbai, India, y acumuló cerca de 9.750 horas de vuelo durante 15 años de carrera, según su perfil profesional y una entrevista que concedió en 2025.

Antes de dedicarse a la aviación comenzó a estudiar ingeniería textil con la intención de incorporarse al negocio familiar. Posteriormente cursó estudios de management en el Welingkar Institute of Management, también en Mumbai.

Su interés por la aviación surgió a los 19 años, después de participar de un seminario. Más tarde inició su formación como piloto en Nueva Zelanda y en 2011 ingresó a SpiceJet, donde permaneció durante 11 años y llegó a desempeñarse como Line Training Captain.

En junio de 2022 se incorporó a Flydubai como capitán de Boeing 737, con experiencia en los modelos 737-800 y 737 MAX 8/9.

Según la reconstrucción difundida tras el incidente, Machchhar consiguió accionar el mecanismo que permitió abrir la puerta de la cabina pese a encontrarse herido, lo que habría permitido el ingreso de pasajeros y tripulantes para reducir al otro piloto.

La actuación de Machchhar fue destacada públicamente por el primer ministro de India, Narendra Modi, quien le dedicó un mensaje en su cuenta de X. "El capitán Smit Machchhar ha mostrado al mundo la forma más alta de valentía. Sin temer por su propia vida, luchó valientemente y evitó que ocurriera otro ataque como el del 11-S. 140 mil millones de indios saludan al capitán Smit y están rezando por su bienestar", expresó.

Mientras tanto, las autoridades de Emiratos Árabes Unidos avanzan con la investigación para determinar las circunstancias y motivaciones detrás del episodio.

Por el momento, la eventual motivación terrorista forma parte de las hipótesis bajo investigación y todavía no fue establecida como un hecho por los investigadores emiratíes.

Captain Smit Machchhar is a HERO.



In the face of the gravest danger and despite being seriously injured, he showed immense courage and an unwavering resolve to protect the lives of others.



His valour helped save hundreds of lives and avert a great tragedy.



India is proud of… — Narendra Modi (@narendramodi) October 1, 2026

Flydubai suspendió sus vuelos hacia y desde Israel

El incidente también provocó modificaciones en las operaciones de Flydubai. La compañía anunció la suspensión temporal de sus vuelos desde y hacia Israel mientras las autoridades continúan con las investigaciones.

“La seguridad y el bienestar de nuestros pasajeros, la tripulación y las operaciones siguen siendo nuestra máxima prioridad. Esta suspensión temporal permitirá a las autoridades competentes continuar con su labor y esclarecer todos los hechos relacionados con el incidente”, declaró un portavoz de la aerolínea, según consignó DW.

Flydubai aseguró además que mantiene su compromiso "con la investigación en curso y con el mantenimiento de los más altos estándares de seguridad en toda nuestra red".

La empresa agregó que mantiene "una estrecha coordinación con las autoridades gubernamentales, los organismos reguladores y las partes interesadas del aeropuerto, y revisaremos la suspensión a medida que dispongamos de más información".

Después del aterrizaje de emergencia y las horas de incertidumbre, los pasajeros pudieron continuar el viaje y llegaron al Aeropuerto Internacional Ben Gurión, en Tel Aviv. Allí fueron recibidos por familiares y allegados, además de equipos de emergencia que evaluaron su estado físico después del episodio vivido durante el vuelo.

La investigación abierta por Emiratos Árabes Unidos buscará ahora reconstruir lo sucedido dentro de la cabina y determinar si existió una motivación terrorista detrás del ataque denunciado.