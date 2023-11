Victoria Villarruel se reunió con autoridades de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura

La visita de Villarruel a la Policía Federal

Inicialmente, la referente libertaria se hizo presente en el departamento central de la PFA, ubicado en Moreno 1502 en el barrio porteño de Monserrat.

Por la tarde, Villarruel informó que visitó los edificios Guardacosta y Centinela, ambos ubicado en Retiro, y sedes de la Prefectura y la Gendarmería, respectivamente.

VILLARRUEL PFA 2.jpg

La vicepresidenta electa informó sobre la "visita a la Prefectura Nacional Argentina, al edificio Guardacostas y encuentro con los Prefectos Generales Farinón, Bono y toda la plana mayor en el día de egreso de los Cadetes de la Escuela de Cadetes de Zarate. Vaya para todos los cadetes mis mejores deseos en su carrera!".

"Visita al Edificio Centinela de la Gendarmería Nacional Argentina, allí fui recibida por los Comandantes Generales Severino y Lapalma. Además me dio la bienvenida la plana mayor y me hicieron entrega del Decálogo del Gendarme. Gracias por recibirme Centinelas de la Patria!", agregó a través de su cuenta oficial.

9cKm2jND0QaEzxme.mp4

Victoria Villarruel confirmó que se reunirá con Patricia Bullrich

Tras la designación de Bullrich al frente de Seguridad, Villarruel señaló que los ministros del gabinete serán confirmados "a partir del 10 de diciembre" por el Presidente electo, Javier Milei, y aseveró que "seguramente en el día de hoy" mantenga conversaciones con Patricia Bullrich, quien ocuparía la titularidad del ministerio de Seguridad.

"Es normal que haya mucha expectativa sobre quienes van a ser los ministros y el nuevo Gobierno. Los anuncios se harán a partir del 10 de diciembre. La decisión de transmitir eso es del presidente Milei" dijo Villarruel en declaraciones a la prensa desde el Departamento Central de la Policía Federal, donde conversó con los oficiales sobre cómo pueden "desarrollar su actividad con mayor eficiencia".

"No he hablado en las últimas horas con Bullrich. Estamos a contrarreloj en todas las áreas, pero eso no implica ningún gesto en particular. Estamos todos trabajando y reuniéndonos. Seguramente en el día de hoy hable con ella", añadió al ser consultada por la dirigente del PRO que probablemente ocupe el cargo de titular de Seguridad.