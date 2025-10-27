Viriginia Gallardo tras conseguir una banca Diputados: "Me expuse a la votación popular toda mi vida"

La nueva diputada de La Libertad Avanza destacó su elección como “un aprendizaje” y pidió no dar lugar a las críticas. “Somos arquitectos de nuestro destino”, aseguró.

La modelo y flamante diputada nacional Virginia Gallardo celebró el resultado electoral que le permitió conseguir una banca en la Cámara baja por La Libertad Avanza , tras los comicios legislativos de este domingo celebrados en Corrientes en los que obtuvo el 32,64% de los votos.

En una entrevista con sus excompañeras de Mujeres Argentinas, agradeció la confianza del presidente Javier Milei y definió su elección como “un aprendizaje” y “una muestra de que todo es posible”.

Gallardo, que encabezó la lista libertaria en la provincia, fue una de las sorpresas de la jornada electoral. “ Ha sido todo tan vertiginoso para mí . ¡Como la Argentina en la que vivimos! De un día para el otro fue un nuevo proyecto, y en un mes y medio... ¡ganamos y entramos!”, expresó al celebrar su llegada al Congreso.

Durante la entrevista, la expanelista reflexionó sobre el camino que la llevó de los medios al ámbito político. “Yo crecí con la crítica. Me expuse a la votación popular toda mi vida: desde los reinados en Corrientes, los programas de televisión, hasta la candidatura hoy” , señaló, reivindicando su vínculo con la gente.

La diputada libertaria también envió un mensaje de superación personal: “Si bien son frases armadas, de verdad somos arquitectos de nuestro destino. No escuchen las críticas; siempre sí a la crítica constructiva, no a la violencia”.

Por último, Gallardo hizo una mención especial al apoyo de Milei y de su espacio político. “Quiero agradecer la confianza tanto a Javier como al partido, porque era algo impensado. Yo confiaba porque soy de acá, porque las provincias son diferentes”, concluyó emocionada.

Virginia Gallardo ocupará una banca en el Congreso

La actriz y conductora Virginia Gallardo, nacida en Corrientes y conocida por su paso por la televisión y el teatro, dejó de lado su carrera artística para sumarse a la política. Su candidatura generó repercusión inmediata por su perfil de outsider. A lo largo de las últimas semanas, sus declaraciones circularon ampliamente en redes sociales, donde recibió críticas.

El espacio libertario obtuvo el segundo puesto en Corrientes con el 32,64% de los votos, y consiguió una de las bancas en la Cámara Baja. Por ese motivo, Gallardo, que logró convertirse en diputada nacional tras presentarse en las elecciones legislativas como candidata de La Libertad Avanza, asumirá su cargo el próximo 10 de diciembre, en el marco de un Congreso renovado que marcará la segunda mitad del gobierno de Milei.

Cuáles son las figuras que quedaron afuera del Congreso

Si bien Virginia Gallardo obtuvo su banca en el Congreso, fueron varias las extravagantes figuras que se candidatearon para intentar ganarse un lugar.

Una de ellas, fue Fernando Burlando, que se presentó como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, por el partido Propuesta Federal para el Cambio. Burlando era quien encabeza esta lista, que tuvo 236 mil votos, logrando un 2,79% de los totales. No logró ganar una banca en el congreso.

Otro fue el cordobés Stefano Lopez Chiodi, que se hizo conocido por su apodo “Alfajor Tatín” y encabezaba la lista Frente Federal de la Acción Solidaria. El partido logró tan solo 3.853 votos, un 0,19% del total.

Por su parte, Héctor “La Coneja” Baldassi, el ex árbitro de fútbol y anterior integrante del Congreso por el PRO, en esta ocasión encabezó una nueva lista llamada Ciudadanos. Fueron 10.434 los votos computados para su partido, con un 0,54% del total de los votos en Córdoba.

Por último, Claudio Omar García, conocido como el Turco García, exfutbolista y referente deportivo, encabezó la lista Integrar como candidato a diputado nacional por la Cuidad de Buenos Aires. Fueron 7.712 votos computados para este partido, un 0,48 % que no fue suficiente para logar ocupara una banda en el congreso.