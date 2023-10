Votó Bullrich: "Nosotros traemos tranquilidad"

Respecto a si se comunicó con Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri , la candidata dijo que "todos me mandaron mensajes" .

Tras emitir su voto, Bullrich volverá a su domicilio, y hacia las 20 irá hacia Parque Norte, donde JxC esperará el resultado de los comicios presidenciales. "Me voy a mi casa, vienen mis hijos y nietos, vamos a comer milanesas y a las 18 me voy a la oficina y de ahí al bunker", relató.

Bullrich Larreta Petri.jpg Télam

Consultada por los candidatos que habrían violado la veda electoral, Bullrich afirmó que "no miré televisión, así que no escuché lo que dijeron. Sinceramente todos sabemos qué se puede decir y qué no".

También hizo hincapié en denuncias de fraude: "Nos han llegado muchísimas denuncias de gente que dicen que faltan boletas e inmediatamente llamamos al centro y avisamos en cada localidad. En general, faltan boletas en mesas aisladas".