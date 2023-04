Wado de Pedro aseguró que el Frente de Todos ofrecerá "una alternativa" en las elecciones

Además, el funcionario hizo referencia al proyecto de dolarización propuesto por el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei : "Es un año de campaña, es un año de mentiras, de 'fake news' y de volver a escuchar promesas sobre cómo resolver algunos problemas estructurales de la Argentina como lo hicieron en 2015 y luego cuando gobernaron no solo que no pudieron resolverlos, sino que los multiplicaron a los problemas".

"Por eso -continuó De Pedro- no me resulta extraño que algunos dirigentes irresponsables estén mintiendo a la sociedad y proponiendo cosas que no funcionan en ningún lugar del mundo".

El dirigente de La Cámpora se mostró reacio a los números en las encuestas que muestran un aumento en la intención de voto para Javier Milei: "Yo soy muy desconfiado de las encuestas. Hay que ser un poco más desconfiado de lo que se escucha en los medios, aunque sí es cierto que hay un descontento en una parte de la sociedad porque llevamos 8 años, 4 de Cambiemos y 4 de nuestro gobierno, que con la pandemia, la guerra, la sequía y con algunos funcionarios que no funcionan, hay gente que no ve que hay actitud y provoca la desesperanza".

Wado de Pedro.jpg

Wado de Pedro encabeza la reunión de gobernadores del Norte Grande

El ministro de Interior, "Wado" de Pedro y los gobernadores de las diez provincias del Norte Grande se reunirán esta tarde durante un encuentro que se llevará a cabo a partir de las 15 en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), ubicado en la calle San Martín 871 de la ciudad de Buenos Aires.

"Vamos a mostrar al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo todo este trabajo de muchos meses que venimos realizando sobre cuál es nuestro plan maestro de estrategia logística, para así convertirlo en ley", señaló el presidente pro témpore del Norte Grande y gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, de cara a esta presentación.

El mandatario afirmó además que el objetivo de esta iniciativa "es mejorar la competitividad de las producciones del Norte Grande a través de la mejora en el desempeño logístico regional con un criterio de sostenibilidad ambiental y equidad social", se destacó en un comunicado difundido por el CFI.