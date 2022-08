Wado De Pedro: "No podemos permitir la proscripción ni la persecución"

En declaraciones a El Destape Radio, Wado De Pedro sostuvo que "no hay fallos ni sentencias que borren el amor del pueblo por Cristina", y señaló que a los grupos concentrados y a la oposición "les molesta que sigamos felices, que tengamos esperanza y que Cristina siga generando amor en el pueblo".

"No hay tapas de Clarín que borren el recuerdo de lo que fue la vida con Cristina" durante los periodos de Gobierno desde el 2007 al 2015 y los 4 años anteriores con Néstor Kirchner, añadió el funcionario.

En su crítica a los medios de comunicación, afirmó que "el juicio no fue transmitido porque no tenía nada que ver con la sentencia mediática que ellos habían resuelto. Solo les quedó el show", y continuó: "Ante la falta de pruebas y con el relato mediático que hicieron, kilos de diarios para hacer un relato mediático, cuando tuvieron la posibilidad de trasmitir el juicio no lo hicieron".

"Lo único que les quedó es hablar de toneladas de pruebas, montar el show con el fiscal (Diego Luciani); lo único que les queda es presionar a los jueces porque temen el poder mediático", indicó.

De Pedro aseveró que, "cuando uno ve la manipulación, del Poder Judicial que hizo el Gobierno de Cambiemos, persiguiendo empresarios, opositores, dirigentes sindicales, cuando uno ve la historia del Grupo Macri, cuando escuchas a (Elisa) Carrió en 2003 hablar de las características de Macri, la realidad es que no hay dudas de que este pequeño grupo económico tomó el Estado".

"La única forma de garantizar la legalidad y la impunidad posterior ?al 2019- era copando sectores del Poder Judicial", dijo el funcionario nacional.

Al finalizar, De Pedro destacó que, ante esta situación, "hay una fuerte cohesión en el peronismo, porque el abuso de poder, de la Corte, perjudica a las provincias y amenaza la libertad".

"No solo los peronistas, también los empresarios están preocupados de que la justicia la maneje Macri", aseveró.