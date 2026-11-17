Hay casi 18.900 departamentos publicados, pero la competencia aumenta y algunas unidades tardan más en conseguir inquilinos. Qué puede pasar con los precios en 2027.

La oferta de alquileres en CABA se acerca a los 18.900 departamentos publicados, un récord de los últimos ocho años. Los propietarios enfrentan mayor competencia para conseguir inquilinos

El mercado de alquileres de la Ciudad de Buenos Aires atraviesa una etapa inédita desde hace ocho años. La oferta se acerca a los 18.900 departamentos publicados, el nivel más alto desde 2018, después de la fuerte recuperación que siguió a la derogación de la Ley de Alquileres. Sin embargo, detrás de ese récord aparece una nueva tensión: sobran unidades pequeñas, pero los inquilinos muestran cada vez más interés por propiedades de mayor superficie.

Entre monoambientes y departamentos de dos ambientes suman más de 12.500 publicaciones. Del otro lado, los tres ambientes ya concentran el 29% de las búsquedas en Zonaprop, por encima de los dos ambientes, con el 23%, y de los cuatro ambientes, con el 19%. El dato expone un desajuste entre lo que se ofrece y lo que busca una parte importante de la demanda.

El desajuste actual también tiene una explicación estructural. Durante los últimos 20 años, buena parte de la construcción residencial en Buenos Aires se concentró en monoambientes y departamentos de dos ambientes, en detrimento de las unidades de tres y cuatro ambientes. En gran medida, los desarrollos apuntaron al mercado inversor: compradores que ingresaban desde el pozo para destinar las propiedades al alquiler o preservar sus ahorros, antes que a satisfacer la demanda de vivienda de familias que necesitaban más superficie.

La pregunta es si el mercado llegó a un punto de saturación en los departamentos chicos o si simplemente atraviesa un proceso de normalización después de años de escasez. También entra en juego el tiempo que necesitan los propietarios para conseguir inquilinos, la negociación de los valores y la rentabilidad que deja hoy la inversión en ladrillos.

El director comercial regional de Grupo QuintoAndar (Zonaprop) para Hispanoamérica, Leandro Molina , explicó que la recuperación de la oferta tradicional permitió que más personas accedieran a distintas tipologías. Según el Index de Zonaprop de octubre de 2026, la cantidad de departamentos disponibles en CABA es 3,7 veces superior al mínimo registrado en febrero de 2023.

En ese contexto, los departamentos de tres ambientes lideran las búsquedas en la plataforma. Molina atribuyó esta preferencia a tres factores: la consolidación del trabajo remoto e híbrido, la necesidad de espacio adicional de las parejas jóvenes y las familias, y el crecimiento de la vivienda compartida entre estudiantes y profesionales.

Pero alquilar una propiedad más grande exige un presupuesto mayor. En CABA, el precio medio de un departamento de tres ambientes alcanza los $1.230.282 mensuales, frente a $909.058 para dos ambientes y $786.735 para monoambientes.

La diferencia también aparece entre barrios. En Palermo, un departamento de tres ambientes tiene un precio medio estimado de $1.379.300 mensuales y en Núñez llega a $1.361.500. En zonas como Paternal y Parque Patricios, los valores se ubican entre $1.156.900 y $1.177.500.

Vista de la esquina de Valle y José A. Terry en Caballito, uno de los barrios en donde más se construyó en los últimos 30 años en CABA Grupo Pisano

Molina señaló que el interés continúa firme en barrios consolidados como Palermo, Caballito, Belgrano, Almagro y Villa Urquiza, aunque también existen alternativas para quienes priorizan reducir el gasto mensual. El ejecutivo agregó que los datos reflejan una demanda que no se limita a jóvenes en busca de su primera vivienda, sino que incluye familias y personas que necesitan cambiar de propiedad por nuevas etapas de vida.

Más publicaciones y competencia entre propietarios

La analista del mercado inmobiliario y titular de Maure Inmobiliaria, Soledad Balayan, ubicó el origen de la recuperación en la derogación de la Ley de Alquileres, aunque destacó que durante este año apareció otro factor: el atractivo de los precios de los departamentos usados, que impulsó a nuevos propietarios a ingresar al negocio de la renta tradicional.

Advirtió que la competencia creció mucho más que la demanda. Sobre las tipologías, detalló: "El segmento de dos ambientes es el más competitivo, aunque también hay mucha oferta de monoambientes. Del lado de la demanda, el dos ambientes es más demandado que el monoambiente".

En cuanto a la distribución geográfica, Balayan precisó: "Los barrios con mayor oferta suelen ser los más grandes también: Palermo, Recoleta, Belgrano, Caballito".

Describió el escenario actual como una competencia intensa por captar a un público que no creció al mismo ritmo que la oferta. También advirtió que el crédito hipotecario representa una alternativa al alquiler para los hogares de mayores ingresos. Según explicó: "En este momento la competencia es enorme para una demanda estable e inclusive más acotada, ya que, para el segmento de altos ingresos, la alternativa del crédito hipotecario sobre el alquiler también es buena".

La consecuencia empieza a verse en los tiempos de comercialización. La especialista observó menor rotación y períodos de vacancia más prolongados. Sobre este fenómeno, señaló: "Se comienza a observar menos rotación, mayor tiempo de vacancia, eso hace bajar el precio y, por lo tanto, ser menos rentable".

Un inquilino analiza precios, compara barrios y evalúa dónde mudarse. CABA ofrece hoy miles de opciones para elegir y negociar Pexels

La expectativa de rentabilidad también entra en discusión. Balayan advirtió que algunos inversores proyectan ingresos que después el mercado no convalida: "Quizás hay una expectativa de rentabilidad que luego no se convalida".

De todas formas, aclaró que muchos inversores priorizan el valor patrimonial de la propiedad: "El inversor del ladrillo no mira tanto esos aspectos como el hecho de haber hecho una buena compra en algo que puede ver, tocar y de lo cual puede hacer uso la familia en el futuro".

¿Hay sobreoferta o volvió la normalidad?

Desde Reporte Inmobiliario, Germán Gómez Picasso planteó una mirada diferente sobre el récord de publicaciones. Para el especialista, alcanzar las 18.500 unidades no representa necesariamente una sobreoferta, sino el regreso a niveles históricos de funcionamiento del mercado. Al respecto, sostuvo: "La oferta en realidad volvió a niveles históricos, no suena ese número a sobreoferta si tenemos en cuenta que en la Ciudad se estima que hay unas 500.000 propiedades alquiladas".

Según sus estimaciones, los avisos publicados representan apenas el 3,7% de ese universo. Además, recordó que CABA registra un déficit habitacional estimado en 77.500 viviendas, al que se suman más de 400.000 en el conjunto del AMBA.

Gómez Picasso también relativizó la desaceleración de los precios. Según explicó: "Los alquileres ya hace meses que suben a un ritmo muy similar a la inflación del resto de los bienes y servicios". En octubre, los valores de los departamentos de uno, dos y tres ambientes quedaron apenas por debajo del IPC, mientras que los de cuatro ambientes lo superaron.

Sobre la competencia entre propietarios, Gómez Picasso consideró que una mayor cantidad de avisos no necesariamente implica que los departamentos demoren más en alquilarse. A su entender, "si el valor del alquiler está bien fijado y el inmueble en buen estado la propiedad se alquila rápido, lo que pasa muchas veces es que está sobrevaluado".

El especialista también mencionó una particularidad del mercado porteño: como las inmobiliarias no pueden cobrar comisión al inquilino, muchas veces no encuentran atractivo tomar determinadas propiedades. Según explicó: "Muchas veces no les interesa tomar ese negocio ya que no es rentable, entonces hay propietarios publicando con muy poco conocimiento del mercado".

Qué puede pasar con los alquileres en 2027

Las perspectivas para el próximo año dependen de cómo evolucione la relación entre oferta y demanda. Para Balayan, el mercado todavía debe ajustar sus expectativas. Indicó: "El mercado debería ir ajustando, ya que la sensación es que hay mucha más oferta que demandantes; por lo tanto, debería ir disminuyendo".

Palermo es el barrio con más oferta para alquilar en la Ciudad de Buenos Aires Pexels

Si la cantidad de departamentos disponibles continúa por encima de los interesados, los propietarios podrían enfrentar más vacancia, menor rentabilidad y una necesidad mayor de negociar.

Gómez Picasso, por su parte, no espera un cambio brusco en la dinámica de precios. Su pronóstico es que los alquileres acompañen la inflación, en un mercado que, según su interpretación, recuperó reglas más previsibles después de los años de restricciones.

El récord de casi 18.900 publicaciones muestra que los inquilinos recuperaron capacidad de elección y negociación. Pero también revela que disponer de más departamentos no resuelve automáticamente el problema de acceso: la superficie, el precio, las expensas y la ubicación determinan qué propiedades pueden cerrar operaciones.

El escenario actual refleja un funcionamiento más natural del mercado y una recuperación del interés inversor. Gómez Picasso cerró: "Los incrementos en los valores de los próximos meses seguirán el comportamiento general de los precios. Creo que las subas van a seguir al ritmo de la inflación, ni mucho más ni mucho menos".