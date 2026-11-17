La tercera licitación recibió ofertas por $273.000 millones de 12 entidades. Depósitos a cinco años, con una tasa promedio de UVA + 4,79%. Los bancos tendrán 90 días para otorgar los préstamos.

El Gobierno adjudicó otros $200.000 millones del FGS para impulsar los créditos hipotecarios. La nueva licitación permitirá financiar también viviendas en construcción mediante hipotecas divisibles

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES adjudicó $200.000 millones a siete bancos en la tercera licitación de depósitos a plazo fijo UVA destinada a financiar créditos hipotecarios para la vivienda. El Banco Central (BCRA), que actuó como colaborador técnico y operativo del organismo previsional, informó que recibió ofertas por $273.000 millones de 12 entidades financieras, a través de 33 posturas.

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La colocación se realizó a un plazo de cinco años, con un spread promedio ponderado de UVA + 4,79%, frente al mínimo de 4,5% establecido para esta convocatoria. El resultado mostró que las propuestas de los bancos superaron en $73.000 millones el monto disponible, aunque finalmente se distribuyeron los $200.000 millones previstos.

Con esta tercera operación, el programa acumula $600.000 millones adjudicados desde septiembre, cuando comenzó el esquema de fondeo impulsado por el Gobierno para ampliar la oferta de préstamos hipotecarios.

El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo , defendió el programa al anunciarlo y sostuvo que el crédito hipotecario es una prioridad para el Gobierno: "Nada más justo que una persona que tiene trabajo tenga acceso a una vivienda y no tenga que esperar 30 años o 40 años para ahorrar para poder comprarla".

Los bancos que recibieron los fondos deberán transformarlos en nuevos préstamos hipotecarios dentro de los 90 días posteriores a su acreditación. La tasa que podrán cobrar a los compradores no podrá superar UVA + 7,5% nominal anual.

Los créditos tendrán un plazo mínimo de 15 años y un monto máximo de 150.000 UVA, equivalente a unos $329 millones o u$s210.000, según la cotización de referencia utilizada en la convocatoria.

El BCRA también estableció límites para distribuir los recursos: ninguna entidad podrá recibir más del 40% del monto total licitado, ni superar el 4% de su Responsabilidad Patrimonial Computable o el 40% de su cartera hipotecaria vigente.

Una de las novedades de esta tercera licitación es la ampliación de los destinos admitidos. Además de financiar la compra, construcción, ampliación y refacción de viviendas, los bancos podrán utilizar los recursos para operaciones instrumentadas mediante boletos de compraventa con compromiso de constitución de hipoteca o garantías de hipotecas divisibles pendientes de división.

Esto habilita el financiamiento de unidades en construcción que todavía no cuentan con escritura individual y busca acercar el crédito hipotecario a los desarrollos inmobiliarios desde el inicio de obra.

Los principales datos de la tercera licitación del FGS:

Ofertas recibidas: $273.000 millones.

Monto adjudicado: $200.000 millones.

Bancos participantes: 12 entidades.

Bancos adjudicatarios: 7 entidades.

Posturas presentadas: 33.

Plazo de los depósitos: 5 años.

Tasa promedio ponderada: UVA + 4,79%.

El respaldo de los desarrolladores

La incorporación de las hipotecas divisibles recibió el apoyo de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU) y la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV).

La novedad es que ahora los bancos podrán financiar la compra de viviendas en pozo, mediante boletos de compraventa e hipotecas divisibles, antes de que las unidades tengan escritura individual PBG Desarrollos

Damián Tabakman, presidente de CEDU+AEV, y Carlos Spina, vicepresidente, destacaron el alcance de la medida y su potencial para vincular el financiamiento bancario con la producción de viviendas.

Señalaron: "La posibilidad de constituir hipotecas divisibles sobre proyectos en desarrollo permite acercar el financiamiento hipotecario al proceso productivo de la vivienda y no solamente al producto terminado. Financiar al comprador desde el pozo es, al mismo tiempo, una de las formas más eficaces de financiar la construcción de las viviendas que el país necesita".

Las entidades también remarcaron el efecto multiplicador de estas operaciones sobre el empleo, los proveedores, los materiales, los profesionales y la inversión vinculada con cada emprendimiento.

El Gobierno prevé continuar con las licitaciones periódicas hasta completar un cupo de $2 billones. Según las estimaciones oficiales, el programa podría generar entre 17.000 y 18.000 nuevas operaciones hipotecarias.

El desafío será que los recursos adjudicados se traduzcan efectivamente en préstamos para las familias y que la ampliación de los destinos permita incorporar nuevos proyectos y desarrolladoras al circuito de financiamiento, afectadas, sobre todo, por el encarecimiento de costos para edificar.