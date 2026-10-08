Cuánto cuesta renovar cocina y baño: dónde conviene invertir y en qué materiales se puede ahorrar

Una reforma integral exige tomar decisiones que pueden modificar fuerte el presupuesto. Especialistas explican qué elementos conviene priorizar, cuáles pueden renovarse más adelante y qué tendencias se imponen.

Cocina renovada: Una reforma integral permite actualizar muebles, mesada, revestimientos e instalaciones para transformar por completo el ambiente.

Renovar la cocina y el baño dejó de ser una obra menor . Cuando el proyecto incluye instalaciones nuevas, revestimientos, muebles, mesadas, sanitarios, griferías y pintura, el presupuesto puede acercarse a los $19 millones . Frente a ese nivel de inversión, definir qué materiales elegir y dónde poner el dinero resulta clave para evitar gastos que después obliguen a rehacer parte de la obra.

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Un cálculo de referencia para una reforma integral ubica en $18.835.755 el costo de renovar ambos ambientes de un departamento estándar. El baño representa unos $8.966.054 y la cocina, $9.869.701. La cifra contempla materiales, mano de obra, instalaciones, equipamiento y terminaciones.

Pero una renovación no necesariamente exige reemplazar todo. Para los expertos, una de las principales claves consiste en distinguir entre aquello que resulta costoso y difícil de modificar y los elementos que pueden actualizarse más adelante.

Según datos de la CAFI (Cámara Argentina de Flipping Inmobiliario), una remodelación intermedia cuesta aproximadamente u$s400 por m2 . Puede incluir renovación de cocina y baños, cambios de revestimientos, actualización de instalaciones y modificaciones funcionales.

Matías Larrea , de la empresa CIRE y miembro de la CAFI, planteó que en una reforma primero hay que separar "los materiales que se ven de los que no se ven". Para el especialista, las instalaciones representan la parte más importante de la obra, aunque después queden ocultas.

Detalló: "En cocina y baño, lo primero es lo que queda dentro de la pared: cañerías de agua en termofusión, desagües en PVC reforzado y una buena impermeabilización en la zona de ducha".

El motivo es simple: una falla en una cañería o una filtración puede obligar a romper revestimientos, muebles y otros elementos que ya fueron colocados. "Nunca hay que ahorrar en caños ni instalaciones", advirtió Larrea.

En los materiales visibles, el porcelanato rectificado aparece como una de las alternativas más utilizadas para pisos y revestimientos. El especialista destacó su durabilidad, facilidad de limpieza y la existencia de opciones nacionales con una relación entre calidad y precio favorable.

En el baño, también recomendó concentrar el revestimiento en la zona húmeda y completar el resto con pintura antihongo. De esa forma, se puede reducir el gasto en materiales y colocación sin resignar funcionalidad.

Para las mesadas, Larrea ubicó al granito como una alternativa con una buena relación entre precio y resistencia. El cuarzo ofrece una terminación superior, pero su conveniencia depende del segmento de la propiedad y de cuánto el comprador valore ese diferencial.

La renovación de un baño exige definir instalaciones, revestimientos y terminaciones, con una planificación que permita controlar el presupuesto de la obra CIRE (IG Cire_ar)

El microcemento, en cambio, requiere mayor cuidado. Aunque ganó presencia por su estética, el resultado depende de la calidad del aplicador. "Mal hecho fisura, se mancha y es muy difícil de reparar", sostuvo.

Cocinas: la melamina gana terreno y el diseño interior pesa más

En los muebles de cocina, la melamina aparece como una de las opciones más elegidas por su variedad de diseños y precio. Larrea destacó las placas de 18 mm con buen canto de ABS y las texturas símil madera, que permiten conseguir una estética similar a materiales naturales.

Las combinaciones también ganaron espacio. Bajo mesadas símil madera con alacenas lisas, o la combinación inversa, permiten sumar calidez sin recargar el ambiente.

Pero más allá del color, el especialista puso el foco en la distribución interior. Cajoneras en lugar de puertas, alacenas hasta el techo, herrajes con cierre suave y zócalos de aluminio o PVC son algunas de las soluciones que pueden mejorar el uso diario. "Más que el color, lo que realmente cambia una cocina es cómo está pensada por dentro", sostuvo Larrea.

La misma lógica planteó Karina Isaías, artista plástica y decoradora de interiores, quien sostuvo que una cocina bien resuelta no depende de tener más muebles, sino de aprovechar mejor cada centímetro: "Me gustan mucho los cajones amplios, los muebles extraíbles, las soluciones para aprovechar las esquinas y los muebles hasta el techo cuando el espacio lo permite".

La melamina también permite renovar con un presupuesto más controlado. Sigue siendo una gran aliada. Es práctica, tiene varias posibilidades de diseño y, cuando se elige un buen producto, permite conseguir una cocina muy linda sin tener que hacer una inversión enorme.

Gabriela Correa, arquitecta especialista en proyecto, dirección y ejecución de obras nuevas y remodelaciones, señaló que el porcelanato se mantiene como uno de los materiales más convenientes para una reforma integral por su variedad, nobleza y relación entre precio y calidad.

Qué colores y terminaciones se imponen

Los tonos neutros cálidos aparecen como una de las principales tendencias. Blancos rotos, beige, greige, arena, piedra y madera clara reemplazaron en buena medida al blanco frío y los grises más intensos de años anteriores.

Larrea señaló que también ganaron espacio las terminaciones mate, las griferías negras o doradas cepilladas, los porcelanatos símil piedra o mármol y algunos acentos en verde oliva o terracota.

Isaías coincidió con esa búsqueda de ambientes más cálidos y naturales, aunque recomendó no trasladar una tendencia demasiado marcada a los elementos que resultan más caros de reemplazar.

Baño renovado: la propuesta combina tonos beige y arena con revestimientos neutros, una estética cálida y terminaciones simples que buscan mantener el ambiente vigente en el tiempo

"Cuando diseño un espacio intento que sea contemporáneo, pero no que parezca una fotografía de una tendencia que dentro de unos años quedó antigua", explicó.

Su criterio consiste en separar la reforma en dos capas. La primera incluye pisos, revestimientos, mesadas y sanitarios: elementos que deben pensarse con una estética neutra porque permanecen durante muchos años. La segunda reúne griferías, tiradores, luminarias, espejos, pintura y accesorios, donde resulta más sencillo incorporar tendencias.

El error más común es hacerlo al revés. Elegir un revestimiento con un diseño muy marcado o de un color muy fuerte porque está en todos lados y a los tres años la cocina ya se ve vieja.

Qué cubre el crédito para renovar

Los créditos hipotecarios UVA también pueden utilizarse para financiar obras de ampliación, refacción o terminación. Banco Nación ofrece líneas de hasta 15 años, mientras que Banco Provincia cuenta con préstamos de hasta 250.000 UVA y plazos de hasta 240 cuotas, con condiciones que varían según la entidad y la acreditación de haberes.

En ambos casos, el capital y las cuotas se actualizan por UVA, por lo que antes de tomar el préstamo resulta clave comparar la tasa, el costo financiero total, el porcentaje que financia el banco y el impacto de la cuota sobre los ingresos.

En qué gastar y dónde ahorrar

Con un presupuesto acotado, conviene priorizar instalaciones, impermeabilización, mesadas, griferías y herrajes, es decir, los elementos de uso diario o más costosos de reemplazar.

El ahorro puede buscarse en revestimientos, accesorios, espejos y elementos decorativos. También es posible conservar muebles en buen estado y renovar solo frentes, herrajes o iluminación para cambiar la imagen del ambiente sin reemplazar toda la estructura.

En una cocina o baño que no necesita una obra integral, actualizar iluminación, espejos, frentes y algunos revestimientos puede generar un cambio importante con una inversión menor.

Renovar no siempre significa hacer una obra completa

Correa sostuvo que actualmente existe una amplia variedad de materiales para revestimientos. Para una reforma integral, diferenció ese trabajo de un simple cambio estético y destacó al porcelanato como una de las alternativas más convenientes: "Cuando se trata de una reforma, no de un restyling o lavado de cara, el porcelanato es el material más noble y con tanta variedad hoy se encuentran muy buenos precios".

Una cocina refaccionada que combina muebles en tonos negros y gris mate con revestimientos símil piedra, mesadas de superficie clara y detalles de acero inoxidable. La iluminación cálida destaca una estética moderna y funcional Arquitecta Gabriela Correa

Sobre las tendencias, señaló que desde hace varios años predominan las paletas que van del blanco al negro, con distintas tonalidades de colores naturales y tierras. Sin embargo, Correa advirtió que comienza a aparecer una búsqueda de colores "más intensos y vivos".

En los muebles de cocina, destacó la evolución de la melamina, que dejó de limitarse a una variedad de colores para incorporar múltiples texturas. "Se pueden lograr una gran combinación en colores, texturas en los diseños de las cocinas", explicó.

También destacó los accesorios de acero inoxidable, los sistemas de apertura y cierre de cajones y puertas y otros recursos que permiten mejorar el aprovechamiento del espacio sin grandes costos.

Para quienes buscan renovar sin encarar una obra completa, Correa diferenció el concepto de "refresh". En esos casos, planteó que la iluminación, los estantes y los espejos pueden modificar de manera significativa un ambiente.

En las cocinas, además, señaló que muchas veces resulta posible conservar los cuerpos de los muebles y renovar solamente los frentes. Con muy poco genera un gran cambio.

La iluminación, concluyó Correa, también puede convertirse en uno de los recursos de mayor impacto para transformar un ambiente sin necesidad de realizar una reforma integral.