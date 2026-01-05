De Emilia Mernes a Messi: todos los famosos que apostaron al negocio inmobiliario

Cantantes, deportistas y figuras de la TV suman presencia en el negocio inmobiliario argentino y global, con perfiles, escalas y estrategias muy distintas.

Ya son varios los famosos argentinos que han decidido sumarse al negocio inmobiliario.

El negocio inmobiliario argentino ya no es territorio exclusivo de desarrolladores históricos, brokers de apellido conocido o fondos institucionales. Cada vez más figuras públicas , provenientes de la música, como es el caso reciente de Emilia Mernes , el deporte y los medios, deciden involucrarse activamente en el real estate , ya sea como inversores, desarrolladores o intermediarios profesionales.

El fenómeno no responde a una sola causa. Hay quienes buscan diversificar ingresos , otros que trasladan capital simbólico a activos tangibles y algunos que encuentran en el ladrillo una vía para construir negocios de largo plazo, lejos de la volatilidad de sus rubros de origen. Lo cierto es que el interés trasciende modas y muestra señales de continuidad.

Lejos del golpe de efecto, muchos de estos casos revelan estructuras formales, sociedades constituidas, proyectos concretos y estrategias definidas . No todo es glamour: el sector impone reglas, riesgos y tiempos propios, y quienes ingresan deben aprender a moverse en un terreno donde la visibilidad no reemplaza al conocimiento técnico.

Uno de los ingresos más recientes al sector es el de Emilia Mernes , que constituyó la sociedad Perra Exclusive S.A. junto a su madre. El movimiento marcó su entrada formal al negocio inmobiliario, en un contexto donde artistas jóvenes comienzan a pensar el patrimonio más allá de la carrera artística.

Si bien aún no trascendieron detalles sobre proyectos específicos, la conformación de una sociedad dedicada al rubro muestra una decisión estructurada , no improvisada. En un mercado donde la planificación fiscal y societaria pesa tanto como la ubicación del activo, este primer paso resulta clave.

Andrea Campbell: de la televisión a la intermediación profesional

El caso de Andrea Campbell es distinto. La conductora que ganó notoriedad en los años 90 hoy se presenta como martillera y corredora pública inmobiliaria, con una trayectoria consolidada en la intermediación y el asesoramiento en operaciones de compraventa y alquiler.

Campbell dirige Andrea Campbell Real Estate, su propia firma, y también forma parte de la estructura de Martín Pinus Real Estate, enfocada en el segmento premium. Su perfil combina formación legal, experiencia comunicacional y lectura comercial del mercado, una mezcla poco habitual pero funcional en operaciones complejas.

Su recorrido expone un punto interesante: la profesionalización como puente entre la fama y el negocio. No se trata solo de invertir capital, sino de participar en el día a día de las operaciones, con conocimiento normativo y criterio estratégico.

Hotel de Messi en Sotogrande

Messi y el real estate como cartera global

El caso de Lionel Messi lleva la relación entre celebridad y ladrillo a otra escala. El capitán de la Selección no solo invierte en inmuebles de alto valor, sino que estructuró parte de su patrimonio bajo un esquema financiero sofisticado.

Su empresa Edificio Rostower Socimi, que cotiza en el mercado alternativo español, agrupa una cartera que incluye siete hoteles boutique, inmuebles comerciales, oficinas y viviendas en España y Andorra. Según información pública de mercado, el valor del portafolio supera los 230 millones de dólares.

A esto se suma su presencia en Estados Unidos, con propiedades de lujo en Miami y Fort Lauderdale, incluyendo residencias frente al mar y unidades en desarrollos icónicos como Cipriani Residences Miami, donde adquirió cuatro departamentos. Son apuestas ligadas a la demanda internacional de vivienda premium, un segmento con lógica propia y exposición a ciclos globales.

En Argentina, además, impulsa junto a Ángel Di María un condominio premium en Guayaquil al 200, en el norte de Rosario, con vistas al río Paraná. El proyecto aún no inició su edificación, un dato que recuerda que en real estate los tiempos no siempre acompañan la expectativa.