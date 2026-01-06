Cuánto cuesta construir una casa de 80 m2 hoy y qué factores definen el presupuesto final

El costo de edificar una vivienda bajo sistema tradicional sigue alto por mano de obra y gastos indirectos, con materiales más estables y dispersión de precios.

Si bien los costos se estabiizaron, es todo un desafío económico llevar adelante la edificación de una vivienda

Construir una casa de 80 m2 bajo el sistema tradicional mantiene un costo elevado y exige hoy una planificación mucho más precisa que en años anteriores. Los datos del Índice de Costos de la Construcción que elabora la Asociación Pymes de la Construcción de la Provincia de Buenos Aires (APYMECO) muestran que, aun con una desaceleración en algunos materiales, el peso de la mano de obra y de los gastos generales sostiene valores altos para el metro cuadrado construido.

Según el informe de Apymeco correspondiente a noviembre de 2025 (último mes relevado), el índice general registró una variación interanual del 26,52% y un acumulado anual del 24,02%. El costo de construcción se ubicó en $1.983.640,76 por m2, sin incluir IVA, incidencia del terreno, costos de la figura jurídica del emprendimiento ni beneficio del desarrollo. Medido en dólares, el precio del m2 alcanzó los u$s1.376,80, con un incremento mensual del 1,35%.

Gustavo Serafín Marín , presidente de Apymeco, explicó que el costo de la construcción siguió un proceso de aumento sostenido durante el año y que, hacia noviembre, ese incremento acumulado alcanzó el 24,02% anual. Aclaró además que el precio de venta de las viviendas mostró mayor estabilidad en determinados períodos, en parte por una menor demanda estacional y por un contexto en el que muchas familias priorizaron otros gastos. En ese marco, remarca que el sector de la construcción, tanto en obra pública como en desarrollos inmobiliarios privados , fue uno de los más afectados durante 2025, sin cumplir las expectativas de recuperación previstas a comienzos del año.

Si se toma como referencia una vivienda unifamiliar de 80 m2 construida por sistema tradicional, el costo total de la obra ronda hoy los $158,7 millones, calculados a valores de noviembre, sin impuestos ni extras. Trasladado a dólares al tipo de cambio de referencia del índice, el monto se ubica cerca de los u$s110.000. Estas cifras permiten dimensionar el esfuerzo económico que implica encarar una obra incluso de escala media.

El informe de Apymeco muestra además una fuerte diferencia en el comportamiento de los rubros que componen el costo. En noviembre, los materiales registraron una suba mensual del 4,96 %, mientras que la mano de obra aumentó 1,07%. Entre los mayores incrementos mensuales aparecen los ladrillos comunes, con una suba del 15,50%, el hierro redondo con 6,39 % y el ladrillo hueco cerámico con 3,89%.

En el extremo opuesto, algunos insumos mostraron estabilidad o incluso bajas, como el cemento, las pinturas y los artefactos sanitarios, que no registraron aumentos en el mes.

Apymeco 1 Fuente: Asociación Pymes de la Construcción de la Provincia de Buenos Aires (APYMECO)

Esta dinámica desigual también se refleja en el despacho de insumos. Según el mismo informe, el despacho de cemento cayó 4,2% respecto del mes anterior y acumuló una baja del 13,7 % interanual, un dato que refleja la menor actividad en obra nueva y la cautela de los desarrolladores y particulares.

Serafín Marín, señaló que para consolidar una recuperación del sector de los desarrollos inmobiliarios resulta indispensable que se afiance la estabilidad macroeconómica. Explicó que una inflación en descenso, cercana a los valores de los países vecinos, "permitiría mejorar las condiciones de previsibilidad y reactivar el acceso al financiamiento. En ese escenario, los créditos hipotecarios tenderían a incrementarse y ofrecer mejores condiciones, ampliando las posibilidades de acceso a la vivienda".

En paralelo, remarcó que hoy los valores de venta del m2 continúan ubicándose por debajo del costo de construcción de nuevos emprendimientos. Esta brecha, convierte a ciertos proyectos en una oportunidad de inversión, ya que el precio del metro cuadrado terminado no refleja plenamente el aumento de los costos.

Efecto mano de obra

Desde una mirada técnica, la arquitecta Myriam Heredia señaló que, durante el último año, los costos de construcción mostraron un incremento sostenido impulsado principalmente por la mano de obra y los gastos generales. Explicó que la recomposición salarial del sector y los ajustes en convenios colectivos provocaron aumentos muy superiores a los de muchos materiales, lo que impacta de manera directa en obras tradicionales, donde el trabajo en sitio tiene un peso central.

Heredia detalló que "los gastos generales —que incluyen seguros, dirección técnica, administración, energía, transporte y logística— también registraron subas significativas, en torno al 60% anual en algunos casos. Este componente, muchas veces subestimado en los presupuestos iniciales, termina teniendo una incidencia clave en el costo final de la obra y en su viabilidad financiera".

En cuanto a los materiales, la arquitecta remarcó que el comportamiento fue más moderado en promedio, aunque con fuertes disparidades. Mientras el hierro y el cemento mostraron aumentos más contenidos, otros insumos específicos, como maderas, vidrios y aberturas, tuvieron subas mucho más marcadas, asociadas a problemas de abastecimiento y a la incidencia de componentes importados.

Cocina Propiedades Construcción Últimos detalles en la cocina, la casa ya está en etapa de terminaciones Pexels

Desde el mostrador, la visión es distinta en algunos segmentos. Luciano Pons, del corralón Padua, explicó que en el último año los materiales vinculados a baños y cocinas casi no registraron aumentos. Griferías, cerámicos y artefactos sanitarios mantuvieron precios estables y no acumularon más de un 5 % de suba en los últimos seis meses. Según Pons, estos productos venían con un fuerte “colchón” de precios del año anterior y, además, comenzaron a ingresar materiales importados que ayudaron a contener nuevas subas.

Pons agregó que hoy conviven dos perfiles de clientes bien definidos. Por un lado, quienes no miran precios y compran lo que les gusta sin modificar sus decisiones. Por otro, quienes buscan exclusivamente lo más económico, sin priorizar marcas ni modelos. El consumidor intermedio, más sensible al valor, prácticamente desapareció y tiende a postergar las obras, a la espera de un escenario más favorable.

Cómo comprar bien

A la hora de comprar materiales, Pons recomendó concentrar las compras en un solo proveedor para negociar mejores condiciones, aprovechar promociones bancarias, descuentos con tarjetas y cuotas sin interés, que hoy se transforman en una herramienta clave para sostener el presupuesto.

Más allá de los valores, iniciar una obra en este contexto exige evaluar múltiples factores. Heredia adviertió que el tipo de cambio sigue siendo una referencia estructural, pero no alcanza para definir la conveniencia de construir. La disponibilidad de materiales, la previsibilidad de la mano de obra y los tiempos administrativos vinculados a permisos y habilitaciones pueden alterar de manera significativa el costo y el cronograma de una obra.

Construcción de casas Vivienda 2.jpg Una pareja pinta una de las paredes del living Pexels

En este escenario, el sistema tradicional conserva ventajas en términos de durabilidad y flexibilidad, pero queda más expuesto al impacto de la inflación y a los aumentos salariales. Por eso, cada vez más proyectos analizan alternativas mixtas o sistemas en seco para reducir plazos y gastos indirectos, aun cuando la obra húmeda siga siendo la opción predominante para viviendas unifamiliares.

Heredia concluyó que hoy el desafío central no pasa solo por saber cuánto cuesta construir una casa de 80 m², sino por cómo se gestiona la incertidumbre. Aconsejó: "Es clave planificar con rigor, elegir sistemas constructivos adecuados y anticipar los principales riesgos económicos resulta determinante para que una obra llegue a buen término sin desbordes presupuestarios en un contexto que sigue siendo complejo y volátil".