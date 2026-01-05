"Perra Exclusive", Emilia Mernes desembarca en el Real Estate y lanza su inmobiliaria

Emilia Mernes en escena, una figura del pop argentino que ahora extiende su proyección al mundo de los negocios y el mercado inmobiliario

La cantante y compositora argentina María Emilia Mernes , figura prominente del pop urbano y referente del entretenimiento contemporáneo, amplía su perfil profesional con una decisión que trasciende la industria musical: su desembarco en el mercado inmobiliario . La artista, de 29 años, constituyó junto a su madre, Liliana Gabriela Rueda , una sociedad anónima que se dedicará al desarrollo y la intermediación de bienes raíces, diversificando sus actividades más allá de los escenarios y los estudios de grabación.

El 2 de enero de 2026, “Perra Exclusive Sociedad Anónima” quedó formalmente inscripta en el Boletín Oficial. La firma, con un capital social inicial de $30 millones —equivalentes a aproximadamente u$s20.000— se propone abordar múltiples segmentos del “Real Estate”. Entre sus objetivos se encuentran la adquisición, venta, alquiler, permuta y administración de inmuebles , así como el desarrollo de proyectos inmobiliarios de diversos usos.

Según la documentación oficial, la sociedad podrá gestionar fraccionamientos, loteos, construcción y remodelación de propiedades residenciales, comerciales o industriales . Asimismo, se habilita para actuar como intermediario en operaciones de compraventa y alquiler, ofrecer servicios de asesoramiento y consultoría inmobiliaria y urbanística, realizar estudios de mercado y análisis de viabilidad, buscar financiamiento y canalizar inversiones en proyectos vinculados al sector.

Fijó el domicilio legal de la inmobiliaria en la Ciudad de Buenos Aires y podrá operar por 99 años.

La figura de la madre de Mernes, Liliana Gabriela Rueda —de 60 años y oriunda, al igual que su hija, de Nogoyá, provincia de Entre Ríos— es central en este emprendimiento empresarial. Rueda asumirá la presidencia de Perra Exclusive SA, mientras que Emilia estará integrada como socia y directora suplente, según los registros oficiales.

La decisión de asociarse con un familiar en un sector tan regulado como el inmobiliario no sólo responde a un factor de confianza personal, sino también a la intención de consolidar un proyecto que pueda combinar relevancia mediática con profesionalismo de gestión.

Emilia Mernes 2024.jpg Emilia Mernes, imagen y marca personal en expansión, suma el mercado inmobiliario a su agenda profesional OSN

Este movimiento también puede verse como una extensión natural de la presencia pública de Mernes y de la red de contactos que ha construido a lo largo de su carrera artística. El uso de su marca personal y de la visibilidad que genera en audiencias jóvenes y amplias puede traducirse en una atracción de interés -y eventualmente de clientes- en un mercado donde la notoriedad puede ser un activo diferencial.

Nombre y posicionamiento de la empresa

La denominación de la inmobiliaria, Perra Exclusive, toma inspiración de la propia trayectoria musical de Emilia. El nombre remite a "Exclusive.mp3", uno de los temas que integran su repertorio y que marcó presencia en plataformas digitales en 2023. La adopción de un título ligado de forma conceptual a su obra artística es una estrategia deliberada para remarcar la continuidad de su identidad de marca, aun cuando se adentre en un negocio tradicionalmente ajeno a los espectáculos.

Este tipo de branding puede ayudar a generar un diferencial, especialmente en un sector en el que la competencia por captar la atención de inversores y compradores es intensa. Un nombre distintivo, con resonancia entre seguidores y público general, puede traducirse en reconocimiento inmediato, aunque también supondrá un desafío en términos de legitimidad profesional.

Ampliación de actividades empresariales

La iniciativa inmobiliaria se suma a otros proyectos empresariales que Mernes viene desarrollando. En 2025 había registrado Grupo Ñe SA, una sociedad vinculada a la producción de espectáculos, contenidos audiovisuales y gestión artística. Mediante esa firma, la cantante maneja aspectos de su carrera profesional más allá de la interpretación, incluyendo la producción de eventos y actividades relacionadas con la industria del entretenimiento.

La conformación de una nueva sociedad dedicada a bienes raíces indica un interés por diversificar fuentes de ingreso y establecer una presencia sólida en distintas áreas de actividad económica. Esta diversificación es común en figuras públicas que buscan extender sus carreras hacia la mediana y larga plazo, ofreciendo mayor estabilidad financiera y un puente hacia sectores tradicionales de inversión.

Repercusiones y expectativas

La comunidad empresarial y los analistas del mercado inmobiliario observan con atención el ingreso de una figura del espectáculo a este rubro.

Duki Emilia Mernes.webp La pareja en un escenario: Duki y Mernes. Emilia ahora mezclará los escenarios, el glamour y la fama con el Real Estate

La carrera de Emilia Mernes combina éxito comercial, construcción de marca y una fuerte conexión con audiencias jóvenes. Desde sus inicios hasta su consolidación como solista, construyó una identidad estética y narrativa que excede la música y se proyecta en moda, redes sociales y negocios. Su relación con Duki, uno de los artistas más influyentes del trap en español, amplificó su visibilidad pública y la ubicó en un ecosistema creativo que dialoga con millones de seguidores acostumbrados al contenido cotidiano, explicativo y aspiracional.

En ese contexto, su posible reconversión hacia un formato de "youtuber" inmobiliaria resulta verosímil: cuenta con llegada masiva, credibilidad generacional y capacidad para traducir temas complejos a un lenguaje accesible, tal como lo hacen referentes del sector como Beltrán Briones o Santiago Magnin. La combinación de exposición, narrativa personal y aprendizaje en tiempo real puede convertirla en una figura atractiva para acercar el real estate a públicos que hoy no consumen ese tipo de contenidos.

Para Mernes, esta iniciativa representa un paso adicional en su evolución profesional y un desafío que conectará su reconocimiento artístico con exigencias propias de un mercado competitivo como el inmobiliario. La unión de imagen y gestión será determinante para observar si este proyecto logra consolidarse más allá de su impacto mediático inicial.