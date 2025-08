Paraguay, Uruguay y EEUU: destinos que se consolidan para invertir en ladrillos

En materia de rentabilidad, el segmento comercial/corporativo lidera con mayor rendimiento y menor rotación de inquilinos. En el residencial, la modalidad de alquiler temporario o renta tradicional rinde entre 7% y 9% anual. El metro cuadrado oscila entre u$s 1.800 y u$s 2.500 en zonas premium de Asunción, y entre u$s 900 y u$s 1.400 en áreas emergentes.