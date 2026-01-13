Cris Morena presentó su "Campamento Musical" en Punta del Este y se armó polémica por su precio

La productora presentó la propuesta artística que se llevará a cabo entre el 21 y el 26 de febrero y será "lo más divertido, creativo y alucinante del mundo".

La productora Cris Morena presentó este martes " Campamento Musical ", una propuesta artística que se llevará a cabo en Punta del Este entre el 21 y el 26 de febrero, y que generó polémica por el valor de u$s1.500 que tiene la inscripción.

La iniciativa es desarrollada por el espacio Otro Mundo junto a Portal Bosque, y propone un retiro intensivo de creación para que jóvenes mayores de 18 años, en específico músicos y compositores, desarrollen su veta artística en un entorno natural.

A través de sus redes sociales, Morena presentó el proyecto mientras sonaba "Nada nos puede pasar", canción de la serie Verano del 98. "Por fin llegó la oportunidad de vivir un verano eterno. Es algo mágico, que tenía muchísimas ganas de hacerlo. Va a ser lo más divertido, creativo y alucinante del mundo" , señaló.

En las redes sociales, la actividad se presenta como " un retiro intensivo en plena naturaleza, impulsado por Otro Mundo junto a Portal Bosque ". El equipo de mentores estará conformado por Tomás Mayer Wolf y Andrés Rot, con la participación de la productora.

Embed - Otro Mundo on Instagram: "Y si te regalás 5 días para crear en un entorno natural junto a otros artistas como vos? La Experiencia de Música y Creatividad llega a Uruguay!! Un retiro intensivo en plena naturaleza, impulsado por Otro Mundo junto a @portalbosque, diseñado para músicos, compositores, intérpretes y creadores con experiencia que buscan reconectar con su creatividad, su impulso original y su voz única dentro de un entorno de inspiración, comunidad y exploración artística Duración: 5 días Exclusivo para +18 Con proceso de aplicación y audición previa Cierre de inscripciones: 25 de enero de 2026 Inscripciones en: portalbosque.com #crismorena #otromundo #artistas"

Para anotarse, los interesados deberán sortear un proceso de aplicación y audición, el cual cierra el próximo 25 de enero. “¿Y si te regalás 5 días para crear en un entorno natural junto a otros artistas como vos?”, señala el texto promocional.

En el cronograma diario del campamento se contemplan sesiones de producción, laboratorios creativos, ensayos y encuentros nocturnos con fogones. Sin embargo, el foco de la polémica se centró en el precio de la experiencia.

El "Campamento Musical" tiene un costo de u$s1.500, el cual no incluye ni los pasajes ni los traslados hacia Uruguay. La cifra contempla el alojamiento en habitaciones compartidas por grupos de hasta cinco personas. No obstante, quienes estén en busca de algo más privado, podrán abonar u$s500 más para una habitación individual.

Los participantes del encuentro contarán con jornadas que comenzarán con el desayuno, seguirán con sesiones de improvisación y composición, y concluirán con prácticas de producción musical y laboratorios creativos hasta la hora de la cena. En el cierre del día habrá sesiones de escucha compartida, fogones y jam sessions bajo las estrellas.

En el sitio oficial se especifica que para inscribirse se debe ser mayor de 18 años, tener experiencia en la música y "capacidad para realizar procesos creativos intensivos y colaborativos. La selección estará a cargo de un equipo especializado que busca artistas con experiencia previa.