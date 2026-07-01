Con reservas en alza, cuánto hay que gastar para viajar en las vacaciones de invierno

La Patagonia lidera la recuperación por el regreso de la nieve, mientras el Mundial no alteró las reservas. Mendoza, Salta, Córdoba e Iguazú también muestran un buen nivel de ocupación.

Bariloche vuelve a posicionarse entre los destinos más elegidos del invierno, con una alta demanda de turistas que llegan para disfrutar de la nieve, el esquí y los paisajes de la cordillera

La temporada de vacaciones de invierno arrancó con un panorama más favorable para el turismo interno que el registrado un año atrás. El regreso de la nieve en los principales centros de esquí, una mayor anticipación en las reservas y estrategias comerciales para sostener la competitividad impulsan la demanda en buena parte del país. Según el destino, las consultas y las operaciones concretadas muestran subas de entre el 3% y el 20% respecto de 2025, mientras que los aumentos de los alquileres temporarios, en la mayoría de los mercados, evolucionan en sintonía con la inflación o incluso por debajo.

El Mundial de fútbol que está en marcha y prácticamente coincide con la toma de decisiones antes del inicio del receso escolar, aparece como un factor que genera expectativa, aunque operadores inmobiliarios y turísticos coinciden en que no modificó el comportamiento del mercado. En algunos casos los viajeros ajustan horarios para seguir los partidos pero no postergaron consultas y cierre de operaciones de alquileres . Las reservas prácticamente no sufrieron cambios y el movimiento responde mucho más a las condiciones climáticas y al presupuesto de cada familia.

Los valores presentan diferencias marcadas entre los distintos destinos. En la Patagonia, donde buena parte de la oferta se comercializa en dólares, una semana para dos personas parte desde unos u$s500 o u$s600 y supera los u$s3.000 en propiedades premium para grupos numerosos. En los mercados donde predominan las tarifas en pesos, como Córdoba, Salta o Misiones, una vivienda para familias oscila entre $85.000 y $160.000 por noche, según la ubicación, la capacidad y los servicios.

También cambia el perfil del turista según la región. Mientras quienes viajan a los centros de esquí priorizan el confort, la cercanía con las pistas y estadías de 6 o 7 noches, en otros destinos gana espacio el visitante que compara precios, reduce algunos días de descanso y elige departamentos o cabañas equipadas para controlar el gasto durante las vacaciones.

La recuperación más marcada de este invierno aparece en la Patagonia. Después de una temporada 2025 condicionada por la escasez de nieve, la apertura de los centros de esquí y las buenas condiciones climáticas impulsaron las reservas anticipadas y mejoraron las expectativas de ocupación en Bariloche y San Martín de los Andes.

Cerro Catedral y sus vistas únicas Zona Norte Hoy

Guillermo Villa, gerente de Tizado Patagonia, explicó que una semana de alquiler cuesta entre u$s600 y u$s1.000 para dos personas, entre u$s1.100 y u$s1.900 para grupos de cuatro y desde u$s1.700 hasta u$s3.100 para seis ocupantes, con diferencias según se trate de departamentos, casas o complejos de cabañas.

El operador inmobiliario indicó que la demanda supera a la del invierno pasado, en gran parte porque en 2025 prácticamente no hubo temporada de nieve. También destacó que la confirmación de la apertura del cerro aceleró las reservas durante los últimos días.

Respecto del comportamiento de los turistas, Villa explicó que el público que viaja por la nieve mantiene hábitos muy definidos. La prioridad pasa por la comodidad y la calidad del alojamiento para descansar después de una jornada de esquí, más que por conseguir la tarifa más baja. En ese contexto, los alquileres aumentaron entre 80% y 90% en pesos respecto del año pasado, mientras que medidos en dólares el ajuste ronda el 15%, impulsado por el incremento de los costos operativos e impositivos.

Bariloche también muestra un escenario favorable. La demanda se reparte entre la base del Cerro Catedral y los primeros kilómetros de la avenida Bustillo, elegidos por quienes buscan esquiar; el centro de la ciudad, preferido por jóvenes y familias que priorizan servicios y gastronomía; y sectores como Península San Pedro, Circuito Chico y Lago Gutiérrez, donde predominan las cabañas premium y las casas con vista al lago.

Villa precisó que la ocupación proyectada se ubica entre el 80% y el 85%, con un crecimiento de entre 3% y 5% respecto del invierno pasado. Además, las consultas anticipadas aumentaron alrededor del 15%, lo que permitió cerrar operaciones con mayor previsibilidad.

El lago Nahuel Huapi, uno de los grandes símbolos de Bariloche, vuelve a ser uno de los principales atractivos para turistas de todo el país durante las vacaciones de invierno Pexels

Los alquileres parten desde u$s500 hasta u$s900 por semana para dos personas, ascienden a un rango de entre u$s1.000 y u$s1.800 para grupos de cuatro y alcanzan entre u$s1.600 y u$s3.000 en propiedades de mayor categoría para seis huéspedes.

Más al sur, Ushuaia también figura entre los destinos con mayor movimiento para quienes buscan nieve y deportes invernales. Una semana en un departamento para dos personas cuesta aproximadamente entre $380.000 y $600.000, mientras que un alojamiento de un dormitorio ronda entre $550.000 y $900.000. Las casas familiares superan, en muchos casos, el millón de pesos durante el pico de la temporada.

En San Martín de los Andes, el movimiento también crece de la mano de las buenas perspectivas para la temporada de nieve. El centro de la ciudad vuelve a concentrar la mayor parte de las consultas por su cercanía con la ruta de acceso al Cerro Chapelco, aunque este año también ganan protagonismo la Ruta de los Siete Lagos y Lago Hermoso, donde el nuevo centro de esquí despertó un mayor interés entre los turistas. Para el segmento de mayor poder adquisitivo, Las Pendientes continúa como uno de los sectores más exclusivos por tratarse del único complejo con acceso directo a las pistas.

"El año pasado prácticamente no hubo temporada de nieve y eso se refleja en la comparación. Este invierno vemos una demanda superior y muchas reservas llegaron durante la última semana, después de la confirmación de la apertura del cerro", explicó Villa.

Los alquileres para una semana oscilan entre u$s600 y u$s1.000 para dos personas, entre u$s1.100 y u$s1.900 para grupos de cuatro y entre u$s1.700 y u$s3.100 para seis huéspedes, con diferencias según se trate de departamentos, casas o complejos de cabañas.

Esquiadores ascienden hacia las pistas en Chapelco, en San Martín de los Andes, donde el regreso de la nieve impulsó la demanda turística y las reservas para las vacaciones de invierno Secretaría de Turismo de San Martín de los Andes/Eduardo Epifanio

Villa sostuvo que el turista que elige la nieve mantiene un comportamiento distinto al de otros destinos del país. Describió: "Es un público que prioriza el confort y un lugar agradable para descansar en familia después de una jornada de esquí. No suele elegir únicamente por precio, sino por la calidad del alojamiento".

En cuanto a las tarifas, precisó que los alquileres aumentaron entre 80% y 90% en pesos respecto del invierno pasado, mientras que medidos en dólares el ajuste ronda el 15%, principalmente por el incremento de los costos operativos y la carga impositiva.

Dentro de la Patagonia, El Bolsón continúa como una alternativa para quienes buscan un entorno de montaña con tarifas más accesibles. Las consultas se concentran en cabañas y complejos rodeados de naturaleza, con precios que suelen ubicarse entre un 20% y un 40% por debajo de Bariloche, según la ubicación y la categoría del alojamiento.

Mendoza, Salta y Córdoba muestran un mercado estable

En Mendoza, las búsquedas vuelven a concentrarse en Chacras de Coria y Vistalba, donde el crecimiento de los alquileres temporarios acompaña el desarrollo del turismo del vino. La Quinta Sección también mantiene una elevada demanda por su cercanía con la avenida Arístides Villanueva y la oferta gastronómica.

Ariel Zeier, de ZAT Inmobiliaria, explicó que un departamento se alquila entre u$s50 y u$s70 por noche, mientras que una casa de fin de semana en Vistalba oscila entre u$s200 y u$s300 diarios. En su cartera predominan los turistas internacionales, segmento que muestra un desempeño superior al del año pasado.

Según datos de Inmodata (dirigida por Andy Landa) elaborados sobre la plataforma AirDNA, la rentabilidad de los alquileres temporarios en la Ciudad de Mendoza aumentó 1,3% respecto de 2025, aunque la cantidad de propiedades publicadas cayó 16%. En Luján de Cuyo, en cambio, la rentabilidad mejoró 6,7% y la oferta creció 5,6%.

Zeier explicó que el mercado muestra perfiles muy diferentes según el origen del visitante. Mientras el turista argentino suele optar por departamentos, alquilar un auto o recorrer las bodegas por su cuenta, el público internacional demanda alojamientos cinco estrellas, traslados privados y experiencias premium, con degustaciones y almuerzos en las bodegas más reconocidas de la provincia.

El rafting también se practica en invierno en Mendoza, es otra de las atracciones

Zeier: "Nosotros trabajamos mucho con turismo internacional y este invierno vemos una demanda superior a la del año pasado. A nivel nacional el comportamiento es más estable e incluso podría mostrar una leve baja, condicionada por la situación económica".

En Salta, el casco histórico conserva el liderazgo entre las preferencias de los visitantes, que buscan recorrer a pie los principales atractivos, la gastronomía y las peatonales del centro.

Guadalupe Núñez, vice presidente región norte de la FIRA y de GN Bienes Raíces Inmobiliaria, indicó que un departamento equipado para dos personas ronda los $65.000 por noche y que julio ya presenta una ocupación cercana al 80%. El perfil dominante corresponde a parejas y jubilados que permanecen entre cinco y seis días y comparan precios antes de confirmar la reserva. Los propietarios resolvieron mantener tarifas similares a las del invierno pasado para preservar la competitividad del destino.

En Salta, el centro histórico mantiene el liderazgo entre las preferencias de los turistas. Los departamentos ubicados en pleno casco céntrico concentran la mayor demanda porque permiten recorrer a pie los principales atractivos, restaurantes, peatonales, centros comerciales y la oferta gastronómica. Un departamento bien equipado para dos personas ronda los $65.000 por noche, mientras que el valor aumenta según la capacidad y los servicios de cada propiedad.

El teleférico de Salta capital, un transporte que posibilita llegar a áreas elevadas de la ciudad Pexels

La demanda mantiene una tendencia positiva y julio ya registra cerca del 80% de ocupación en muchas unidades. Según Núñez, "los propietarios resolvieron mantener tarifas muy similares a las del año pasado para seguir siendo competitivos y cuidar el bolsillo del turista, que hoy compara más precios y, en muchos casos, reduce la estadía a cinco o seis noches para controlar el gasto".

Villa Carlos Paz también conserva un movimiento muy parecido al del invierno pasado. El mayor interés se concentra en los departamentos ubicados en el centro, elegidos principalmente por familias y parejas que buscan combinar la actividad comercial, los teatros y el casino con recorridos por otras localidades de las sierras.

Jessie Garay explicó que un departamento de un dormitorio para cuatro personas cuesta entre $85.000 y $100.000 por noche, mientras que una unidad de dos dormitorios ronda los $120.000 diarios. Las casas para seis o siete ocupantes se ubican entre $150.000 y $160.000 por noche.

La demanda todavía no muestra cambios significativos respecto de 2025, aunque las consultas crecieron durante las últimas dos o tres semanas, a medida que se acercó el inicio del receso escolar. Garay señaló que el visitante prioriza las alternativas más económicas y utiliza Carlos Paz como punto de partida para recorrer Villa General Belgrano, La Cumbrecita y La Cumbre. La permanencia promedio ronda cinco noches y las tarifas de invierno prácticamente no variaron respecto del verano, luego de un ajuste interanual cercano al 15%.

Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba, mantiene un comportamiento muy parecido al de 2025. El mayor movimiento se concentra en departamentos ubicados en el centro de la ciudad, elegidos por familias provenientes principalmente de Santa Fe y Chaco. Jessie Garay, de Noé Garay Inmobiliaria, explicó que un departamento para cuatro personas cuesta entre $85.000 y $100.000 por noche, mientras que uno de dos dormitorios ronda los $120.000. Las casas para seis o siete ocupantes parten desde $150.000 y llegan hasta $160.000 diarios.

La permanencia promedio se ubica en cinco noches y muchos visitantes utilizan la ciudad como base para recorrer Villa General Belgrano, La Cumbrecita y otras localidades serranas. En materia de precios, prácticamente no hubo cambios respecto del verano y el incremento interanual apenas alcanzó entre 15% y 20%.

Una casa para 6 personas en una zona dinámica de Villa Carlos Paz Turismo Villa Carlos Paz

La demanda todavía no muestra cambios significativos respecto de 2025, aunque las consultas crecieron durante las últimas dos o tres semanas, a medida que se acercó el inicio del receso escolar.

Garay señaló que el visitante prioriza las alternativas más económicas y utiliza Carlos Paz como punto de partida para recorrer Villa General Belgrano, La Cumbrecita y La Cumbre. La permanencia promedio ronda cinco noches y las tarifas de invierno prácticamente no variaron respecto del verano, luego de un ajuste interanual cercano al 15%.

Iguazú gana familias y San Luis se consolida como alternativa

Puerto Iguazú también llega al receso escolar con mejores perspectivas que el año pasado. Las Cataratas continúan como el principal atractivo y la demanda creció alrededor de un 20%, impulsada por familias que organizan el viaje con mayor anticipación.

César de Olivera, director de Julio César Viajes y Turismo, explicó que una cabaña completamente equipada cuesta alrededor de $100.000 por noche para dos personas, $110.000 para cuatro y $120.000 para seis ocupantes.

La estadía promedio oscila entre tres y cuatro noches. Muchos turistas llegan en sus propios vehículos y complementan la visita al Parque Nacional Iguazú con recorridos por las Ruinas de San Ignacio, las Minas de Wanda y los Saltos del Moconá. "En esta temporada los propietarios prácticamente no modificaron las tarifas para mantener la competitividad frente a otros destinos del país", agregó De Olivera.

La Gran Aventura, una de las excursiones más elegidas para recorrer las Cataratas del Iguazú desde el agua y vivir de cerca la fuerza de los saltos

San Luis completa el mapa de los destinos que ganan protagonismo durante las vacaciones de invierno. Merlo concentra la mayor parte de las consultas gracias a su oferta de cabañas, el paisaje serrano y las propuestas de turismo al aire libre. Los alquileres parten desde unos $40.000 por noche para departamentos sencillos, mientras que una cabaña o una casa para cuatro o seis personas se mueve entre $80.000 y $130.000 diarios, de acuerdo con la ubicación y los servicios incluidos.

La combinación de naturaleza, buena accesibilidad y tarifas competitivas mantiene a la villa turística entre las opciones elegidas por quienes buscan una escapada familiar sin afrontar los valores de los destinos de nieve.