Venta de propiedades: cuándo arrancará el despegue de los créditos hipotecarios

Cuestiones administrativas de los bancos y la espera de la baja de inflación hacen que aún no se haya reflejado el boom de créditos hipotecarios

Y es que, en mayo, hubo 141 escrituras formalizadas con hipoteca. La suba es de apenas 5,2% respecto al mismo mes del año pasado y, en los primeros 5 meses, con 509, representa una merma del 1,2%. Todavía no se vio reflejado el lanzamiento de los créditos en la adquisición de inmuebles con hipoteca, lo que no significa que no haya un fuerte interés. ¿Cuál es la radiografía de los últimos 60 días con relación a este mercado?