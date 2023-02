Schiaretti pide “plan de estabilización en serio”

Allí expuso sobre los ejes “del modelo de gestión Córdoba” y trazó además un diagnóstico de la situación política y económica del país. “Hay dos detonantes de la crisis que se han mantenido a lo largo de décadas: el déficit fiscal crónico y las crisis cíclicas de la cuenta corriente de la balanza de pagos, y no creo que sean de imposible resolución”, subrayó.

En esa línea, enfatizó que Argentina tiene “la posibilidad de generar dólares mediante el complejo agroindustrial, el litio, la minería, el petróleo, el gas, la economía del conocimiento y un sector poco explotado teniendo en cuenta la extensión marítima del país, que es la pesca”.

Mientras hilvana a nivel nacional un espacio electoral de “tercera vía” -apoyado en el peronismo no kirchnerista- que lo tendrá como precandidato presidencial, Schiaretti insistió ayer además en el “daño” que genera “la grieta”. “Hay que trabajar en conjunto, generar algo que tenga amplio consenso y nos permita avanzar en la solución de los problemas que tiene la Argentina”, arengó.

Por su parte, el titular de CAME, Alfredo González, resaltó que las pymes sufren “la inestabilidad de la macroeconomía por una doble vía: en los precios y en la incertidumbre de no saber cuándo” podrán reponer su stock. Y mostró la preocupación de los industriales en relación a las importaciones de insumos. “Se está llegando a un cuello de botella que está afectando la producción porque no se tienen en tiempo y forma los insumos”, dijo.