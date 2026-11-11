Se duplica el precio del DNI y desde ahora se ajustará cada seis meses por inflación

El trámite común pasará de $10.000 a $20.000 y el DNI al instante costará $114.000. El Gobierno creó una nueva unidad de medida para fijar las tasas del RENAPER, que se actualizará según el IPC.

Tramitar el DNI costará el doble. El Gobierno aprobó un nuevo cuadro tarifario para el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) que duplica el valor de todos los trámites del documento y, además, cambia la forma de calcularlos: desde ahora se expresarán en Unidades Arancelarias Documentales (UAD) , cuyo precio se actualizará cada seis meses de acuerdo con la inflación. Así lo dispuso la Vicejefatura de Gabinete del Interior mediante la Resolución 151/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial con la firma de Gustavo Coria .

Cada UAD tendrá un valor inicial de $1.000. Con ese parámetro, el primer ejemplar de DNI, las actualizaciones de los 5/8 años y de los 14 años, el cambio de domicilio, la rectificación de datos y cualquier ejemplar nuevo pasarán a costar 20 UAD, es decir, $20.000, contra los $10.000 que regían desde marzo .

El salto se repite en las modalidades rápidas. El DNI Exprés subirá de $26.000 a $52.000 y el que se retira en 24 horas hábiles en la oficina de origen, de $41.000 a $82.000. La opción al instante , disponible solo en oficinas habilitadas, pasará de $57.000 a $114.000.

Para los extranjeros, la primera identificación, las actualizaciones y los nuevos ejemplares costarán $40.000, el doble de los $20.000 vigentes. La autorización de viaje al exterior para menores de 18 años que salen del país con pasaporte ordinario quedó fijada en $39.000.

El primer DNI para bebés de hasta seis meses nacidos en el país seguirá siendo gratuito, al igual que la rectificación de datos sin emisión de un nuevo documento. La resolución aclara además que el nuevo régimen no afecta las exenciones ni las gratuidades vigentes .

El DNI Exprés subirá de $26.000 a $52.000 y el que se retira en 24 horas hábiles en la oficina de origen, de $41.000 a $82.000. La opción al instante, disponible solo en oficinas habilitadas, pasará de $57.000 a $114.000. Magnific

El cuadro también fija valores para los servicios de validación de identidad por vía web que el organismo presta mediante convenios: la verificación de vigencia del DNI costará $120 por consulta hasta las 40.000 transacciones mensuales, con tarifas decrecientes para volúmenes mayores, mientras que la prueba de vida pasiva y la verificación de pasaporte quedaron en $140. Para dependencias de la Administración Pública Nacional, esos montos son diez veces menores.

La actualización semestral tomará como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC. El monto de cada tasa se redondeará al múltiplo de $500 más cercano, salvo en los servicios de validación, y los valores vigentes se informarán en el portal argentina.gob.ar y a los registros civiles provinciales.

¿Por qué el cambio? El Gobierno sostiene que el nuevo esquema permitirá reinvertir los recursos de manera más eficiente y acompañar la modernización tecnológica del organismo y la emisión del nuevo DNI electrónico.

La medida deja sin efecto el cuadro tarifario aprobado en marzo por el entonces Ministerio del Interior y entrará en vigencia diez días después de su publicación.