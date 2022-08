Se enfría el juicio a Conte Grand: UCR se suma a rechazo PRO

Según pudo saber Ámbito, en las últimas horas el oficialismo intentó a través de reuniones internas generar los consensos necesarios para revertir esta situación y que la iniciativa de sentar en Conte Grand en el banquillo de los acusados no naufrague.

Fuentes legislativas de la UCR le confiaron a este diario que “no hay chance de que votemos de otra manera. La idea de que podíamos tener otro punto de vista sobre este tema la plantó mediáticamente el oficialismo para no dar por perdida la embestida”.

Consultado sobre esto, el legislador Emiliano Balbín, que forma parte de la comisión, dejó en claro en diálogo con este medio que “fueron especulaciones del Frente de Todos, pero sobre lo que hace el radicalismo lo definimos nosotros”. Y añadió: “No hay elementos para considerar el juicio político. El oficialismo plantea algo que está vinculado a cuestiones políticas”.

De todos modos el Frente de Todos cuenta con la mayoría en la comisión y, de esta manera, dará el paso previo antes de lo que será el ingreso al recinto de la iniciativa. Eso sí. Habrá que ver cuál es la nueva táctica que pone en marcha el oficialismo debido a que difícilmente se someta a lo que sería una derrota legislativa.

Es que, para avanzar con el juicio político a Conte Grand, el FdT necesita más de quince votos adicionales a los que ya tiene en la Cámara de Diputados provincial y, de ese modo, alcanzar una mayoría compuesta por los dos tercios del cuerpo.

Sobre este mismo tema, el diputado platense Daniel Lipovetzky le dijo a Ámbito que “el pedido de juicio político nunca debió ponerse en tratamiento. Primero, porque no hay ningún elemento que justifique el pedido; segundo, porque es discutible que la comisión de Asuntos Constitucionales sea la competente; y tercero, porque como bloque vamos a defender al procurador porque demostró trabajar seriamente por una justicia independiente”. Y agregó: “Nuestro bloque tiene una posición muy clara y vamos a votar de manera unificada. Esto no es más que un pedido que responde a lo mismo que a nivel nacional: tratar de controlar a la Justicia en vez de resolver los problemas de la gente. No se trata de tener jueces o fiscales amigos sino de que la Justicia pueda dar respuestas más rápido”.

En los primeros días de este año, el titular del bloque del Frente de Todos en la Cámara baja, César Valicenti, aseguró que “tenemos el deber y la responsabilidad de avanzar con este mecanismo que nos confiere la Constitución provincial y la Ley 4.434 de juicio político al Procurador General de la provincia Julio Conte Grand”.

Lo hizo en el marco de una conferencia de prensa, días después de la que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) presentara ante la Justicia una denuncia contra funcionarios de la exgobernadora María Eugenia Vidal luego del hallazgo de videos donde se observa al ex ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas afirmar ante empresarios: “Si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”.