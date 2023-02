Sebastián Volco: “Las tecnologías nuevas no ayudaron a la música”

Sebastián Volco está en Montevideo por temas personales mientras prepara su regreso a Buenos Aires, donde no toca desde 2020. En marzo de aquel año ofreció un memorable concierto en Hasta Trilce, para luego viajar a Europa donde lo atrapó la pandemia. “Primero estuve en Suiza, varado, sin mucho que hacer, pero luego en Francia el panorama mejoró y empecé a tocar en muchos lugares”, cuenta el virtuoso pianista a este diario. “Fue en esos momentos donde cambié mi manera de afrontar los shows y paulatinamente también mis proyectos en general. Por ejemplo, me di cuenta de que organizar un proyecto de las dimensiones que tenía la Orquesta Metafísica ya no era práctico en absoluto. Incluso armé todo lo que presento en vivo para partir de que podría estar yo solo con los teclados, ya que en un momento entendí que era muy difícil por cuestiones prácticas, generalmente extramusicales, como realizar ensayos rigurosos con muchos músicos juntos. Eso también terminó influyendo en el nuevo modo de encarar mis composiciones; por ejemplo, me propuse hacer yo todos los bajos con pedalera y usar un sintetizador Moog Taurus, lo que me empujó a un estilo más rockero, y una vez ahí estuve a un paso de empezar este nuevo disco que se conformará por 5 EP a lo largo de pocos meses. La primera parte de The Relentless Advance of Stupidity´’ ya está en Spotify, lo que también es parte de una nueva estrategia para llegar al publico de las plataformas digitales”.