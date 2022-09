Silvio Marzolini: el peso del nombre en la música

“En los 70, papá era la figurita difícil”, dice a este diario Silvio R. Marzolini. “Pero hay varios motivos por los que si bien mi primer juguete fue una pelota, y aún hoy juego una vez por semana al fútbol con mis amigos, nunca tuve la intención de ser un profesional; mi viejo me evitó muchas cosas apoyándome con la música. No sé como habría sido una carrera en el fútbol con el nombre y apellido de papá, que en el mundial de Inglaterra del 66 era considerado el mejor 3 del mundo. Incluso me ha pasado que sólo mi nombre afecte a algún músico con pretensiones de estrella, de esos que no quieren que nada los opaque”.