Emanuel Moriatis, el expiloto de Turismo Carretera (TC) y el Turismo Nacional (TN) sufrió un violento asalto cuando circulaba por la Autopista Panamericana en su moto. En plena hora pico, dos motochorros le dispararon en dos oportunidades para llevarse su Ducati incluso cuando el excampeón de TC no opuso resistencia.
Emanuel Moriatis sufrió un violento asalto en Panamericana: "Me dispararon dos veces cuando ya había dejado la moto"
El excampeón de TC, Emanuel Moriatis, fue asaltado en plena Panamericana y en hora pico, cuando iba a buscar a su hijo.
En diálogo con Radio Mitre y a través de sus redes sociales Moriatis explicó paso a paso qué fue lo que le ocurrió y agradeció la ayuda de un conductor que, al ver la situación, lo auxilió. "Me cruzan una moto, mientas el de atrás me tira un tiro para que pare. Paro. Tiro la moto en el piso y me voy corriendo para atrás", describió, y añadió: "Se me acerca y me tira otro tiro medio a quemarropa para que le de la mochila".
Moriatis se dirigía desde el Autódromo a buscar a su hijo que terminaba su práctica de fútbol. Y, contó, sobre él pesaba el recuerdo de lo ocurrido recientemente a un amigo personal que había sido también atacado en plena autopista.
Moriatis les dio todo lo que tenía y los ladrones se dieron a la fuga. "Tuve la suerte de que paró un chico, Santiago, que le agradezco". El joven le prestó el teléfono celular para que llamara a su familia y se ofreció a acercarlo a su casa. Pero, cuando avanzaron en la autopista encontraron a la moto. "Nos encontramos con la moto tirada por Panamericana", dijo Moriatis, quien supone además que la habrán abandonado creyendo que tenía rastreador.
Moriatis recuperó la moto, pero no sus pertenencias
Si bien pudo recuperar su moto, Moriatis no encontró el resto de sus pertenencias. "Tengan mucho cuidado los que andan en moto", dijo el piloto visiblemente afectado por lo ocurrido. Y es que, sin haberse resistido, los delincuentes le dispararon en dos oportunidades. Más aún: cuando bajó de la moto retrocedió sin dejar de mirarlos por temor a que le dispararan por la espalda.
Además, explicó que cuando fue a realizar la denuncia correspondiente, en la comisaría le dijeron que saben que se producen muchos robos de motos en Panamericana. "No hay cámaras para ver, nadie hace nada, saben que se roban motos. Hay robos por todos lados, pero en Panamericana tendría que haber cámaras", mencionó y describió el hecho que vivió como "una locura".
