Steve Hackett volverá a tocar con Genetics

La gira, que lleva por nombre “Seconds Out... and more - South American Tour 2023”, arrancará el 12 de agosto en Lima, el 16 estará en Santiago de Chile, el 18 pasará por San Pablo y dos días después llegará a Río de Janeiro. En en 2015 compartieron dos shows en el teatro Coliseo y, un año después, uno en Lima. Hackett estuvo por última vez en la Argentina en marzo de 2018 cuando se presentó junto a su propia banda en el teatro Gran Rivadavia de Flores.

Hackett participó de emblemáticos discos como “Selling England by the Pound”, “Foxtrot”, “Nursery Crime” y “A Trick of the Tail”, entre otros. “Tuve el honor de ser parte de la música de los primeros años de la banda”, dijo en 2018. “Particularmente rescato el año 1973, cuando salió ‘Selling England by the Pound’. John Lennon dijo que Genesis era una de las bandas que escuchaba. Eso fue muy importante para mí. A veces la gente dice que es música vieja, pero yo digo que es clásica”.